Sergen Yalçın'dan Oğuzhan Özyakup'a flaş mesaj!
Kiralık olarak forma giydiği Feyenoord'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Oğuzhan Özyakup'a yeniden Beşiktaş kapısı açıldı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Oğuzhan'a "Benimle görüşmeden kariyer planı yapma" mesajı gönderdiği öğrenilirken, yöneticilerin de "Oğuzhan'ı eski günlerine döndürecek biri varsa o da hocamızdır" görüşünde birleştikleri kaydedildi. İşte detaylar...
Devre arasında Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup için kariyerini Hollanda'da sürdürmek istiyor iddiaları ortaya atılmıştı. Gelecek sezon mali anlamda küçülmeye gitmeye hazırlanan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Oğuzhan Özyakup'a mesaj gönderdi. Milli oyuncuya planları arasında olduğunu söyleyen 47 yaşındaki çalıştırıcının, "Benimle görüşmeden geleceğinle ilgili sakın plan yapma. Bu konuda da acele etme" dediği öğrenildi.
"OĞUZHAN YENİ TRANSFER OLUR!"
Yöneticilerin de daha önce Alanyaspor'da görev yaparken F.Bahçe'nin istenmeyen adamı Ozan Tufan'ı yeniden parlatıp milli takıma kazandıran Sergen Yalçın'dan bu konuda ümitli olduğu bildirildi. Camia içinde "Oğuzhan'ı eski günlerine döndürecek biri varsa o da hocamızdır. Oğuzhan'ı yeni bir transfer gibi takıma kazandırabilir" yorumları yapıldığı gelen haberler arasında.
- 29.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sergen Yalçın'dan Oğuzhan Özyakup'a flaş mesaj! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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