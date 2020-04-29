Sergen Yalçın'dan Oğuzhan Özyakup'a flaş mesaj! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
29 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın'dan Oğuzhan Özyakup'a flaş mesaj!

'dan 'a flaş mesaj!

Sergen Yalçın'dan Oğuzhan Özyakup'a flaş mesaj!

Kiralık olarak forma giydiği Feyenoord'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'a yeniden kapısı açıldı. Teknik direktör 'ın, Oğuzhan'a "Benimle görüşmeden kariyer planı yapma" mesajı gönderdiği öğrenilirken, yöneticilerin de "Oğuzhan'ı eski günlerine döndürecek biri varsa o da hocamızdır" görüşünde birleştikleri kaydedildi. İşte detaylar...

Devre arasında Feyenoord'a kiralanan için kariyerini 'da sürdürmek istiyor iddiaları ortaya atılmıştı. Gelecek sezon mali anlamda küçülmeye gitmeye hazırlanan 'ta teknik direktör , Oğuzhan Özyakup'a mesaj gönderdi. Milli oyuncuya planları arasında olduğunu söyleyen 47 yaşındaki çalıştırıcının, "Benimle görüşmeden geleceğinle ilgili sakın plan yapma. Bu konuda da acele etme" dediği öğrenildi.

"OĞUZHAN YENİ TRANSFER OLUR!"

Yöneticilerin de daha önce 'da görev yaparken F.Bahçe'nin istenmeyen adamı 'ı yeniden parlatıp milli takıma kazandıran Sergen Yalçın'dan bu konuda ümitli olduğu bildirildi. Camia içinde "Oğuzhan'ı eski günlerine döndürecek biri varsa o da hocamızdır. Oğuzhan'ı yeni bir transfer gibi takıma kazandırabilir" yorumları yapıldığı gelen haberler arasında.

  1. 29.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sergen Yalçın'dan Oğuzhan Özyakup'a flaş mesaj! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA