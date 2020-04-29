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29 Nisan 2020, Çarşamba
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'a dünyaca ünlü kaleci! İngilizler duyurdu

Kartal'a dünyaca ünlü kaleci! İngilizler duyurdu

Karius'un yerine kaleci arayışlarına başlayan için İngiliz basınından flaş bir iddia geldi. Siyah-beyazlıların İngiliz milli kaleci ile ilgilendiğini belirten , "Joe Hart ile Beşiktaş arasında gittikçe yakınlaşan bir flört dönemi yaşanıyor" ifadesine yer verdi. Ayrıca, "Hart için iyi bir alternatif olabilir" denildi.

Kalecı arayışlarını sürdüren 'ta kısa süre önce adı dedikodularına karışan konusu gittikçe ciddiyet kazanıyor. Yönetim 'ın yerli file bekçisi isteğini göz önüne alsa da yabancı adayları da listeye ekliyor. Buna son olarak Burnley ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Joe Hart eklenmişti. Transfer gelişmesi İngiliz basınında da yankılanmaya başladı. gazetesi, "33 yaşındaki Hart ile Beşiktaş arasında gittikçe yakınlaşan bir flört dönemi yaşanıyor" ifadesini kullanırken, tecrübeli eldiven için 'nin iyi bir alternatif olabileceği yorumu yapıldı.

TÜRKİYE HART İÇİN İYİ BİR SEÇENEK
Haberde, "Loris Karius'la yaşadığı sıkıntılardan bunalan Türk ekibi, Hart için sınırlarını zorlayabilir" denildi. Ayrıca "Kariyerinin son dönemlerine giren Hart için Türkiye uygun bir seçenek. Artık Avrupa'da kalması zor görünüyor" şeklinde görüş belirtildi. Oyuncunun bonservisi olmayacağı için transfer Beşiktaş için cazip görünse de Hart'ın isteyeceği yıllık ücret yönetimi zorlayabilir. Öte yandan Wolverhampton'da görev alan John Ruddy'nin de siyah-beyazlı kulübün listesinde yer aldığı öne sürüldü. Bu arada Beşiktaş'a yakın kaynaklardan gelen yorumlarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın yaşı nedeniyle Hart ismine pek sıcak bakmayacağı ifade ediliyor.

75 KEZ MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYDİ
33 Yaşındaki İngiliz kaleci Joe Hart profesyonel futbol kariyeri boyunca 538 resmi mücadelede boy gösterdi. Bu periyotta 13 sarı kart görürken hiç bir mücadelede kırmızı kart görmedi. Ayrıca 75 kez de milli takımının kalesini korudu.

  1. 29.4.2020
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