Bua transferini duyurdular! Beşiktaş ya da...
Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun planlamalarını yapan Kara Kartal için, Kevin Bua iddiası ortaya atılmıştı. Yunan basını, konu ile ilgili yazdığı haberde oyuncunun Beşiktaş ya da Olimpiakos'a gideceğini iddia etti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor... Corona virüsü nedeniyle yaşanılan mali zorluklarla uğraşan Kara Kartal, elindeki yüksek maaşlı oyunculardan kurtulmayı hedeflerken, diğer yandan da ucuz ve maliyeti düşük isimleri transfer etmenin hazırlıklarını yapıyor.
Kısa süre önce Beşiktaş için Kevin Bua iddiası ortaya atılırken, Yunan basını konuyla ilgili özel bir habere imza attı;
"Kevin Bua'nın adı son zamanlarda Olimpiakos ile anılıyor. Aslında, İsviçreli oyuncu bu transfer için olumlu düşünüyor.
Bununla beraber, Alman basınında yer alan bilgilere göre 26 yaşındaki futbbolcu, Beşiktaş'tan da vazgeçmiş değil.
İsviçreli yıldızla Almanya'dan Nürnberg de ilgilenirken, oyuncunun Olimpiakos ve Beşiktaş'ın tekliflerini ciddi bir şekilde ele aldığı belirtiliyor. Alman basını, bu iki takımdan birinin Bua'nın yeni durağı olacağını iddia ediyor."
- 04.05.2020
- Güncelleme: 04.05.2020 13:22
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bua transferini duyurdular! Beşiktaş ya da... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.