Bua transferini duyurdular! Beşiktaş ya da... | Kevin Bua kimdir? Nereli? Kaç yaşında? - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler Beşiktaş Transferi duyurdular! Beşiktaş ya da...

Bua transferini duyurdular! ya da...

Bua transferini duyurdular! Beşiktaş ya da...

'ta son dakika gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun planlamalarını yapan Kara Kartal için, iddiası ortaya atılmıştı. Yunan basını, konu ile ilgili yazdığı haberde oyuncunun Beşiktaş ya da Olimpiakos'a gideceğini iddia etti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'ta hareketliliği sürüyor... Corona virüsü nedeniyle yaşanılan mali zorluklarla uğraşan Kara Kartal, elindeki yüksek maaşlı oyunculardan kurtulmayı hedeflerken, diğer yandan da ucuz ve maliyeti düşük isimleri transfer etmenin hazırlıklarını yapıyor.

Kısa süre önce Beşiktaş için Kevin Bua iddiası ortaya atılırken, Yunan basını konuyla ilgili özel bir habere imza attı;

"'nın adı son zamanlarda Olimpiakos ile anılıyor. Aslında, İsviçreli oyuncu bu transfer için olumlu düşünüyor.

Bununla beraber, Alman basınında yer alan bilgilere göre 26 yaşındaki futbbolcu, Beşiktaş'tan da vazgeçmiş değil.

İsviçreli yıldızla Almanya'dan Nürnberg de ilgilenirken, oyuncunun Olimpiakos ve Beşiktaş'ın tekliflerini ciddi bir şekilde ele aldığı belirtiliyor. Alman basını, bu iki takımdan birinin Bua'nın yeni durağı olacağını iddia ediyor."

  1. 04.05.2020
  2. Güncelleme: 04.05.2020 13:22
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