İşte Beşiktaş'ın yeni kalecisi! Volkan Babacan bedavaya geliyor - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
04 Mayıs 2020, Pazartesi
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İşte 'ın yeni kalecisi! bedavaya geliyor

İşte Beşiktaş'ın yeni kalecisi! Volkan Babacan bedavaya geliyor

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Karius'un yerine 'la anlaştı. , Babacan için siyah beyazlılardan bonservis bedeli istemeyecek. İşte sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan Volkan Babacan'ın Beşiktaş'tan alacağı ücret ve sözleşme detayları...

, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Karius'un opsiyonunu kullanmama kararı alarak kaleci arayışlarına başlamıştı.

Bu doğrultuda 'la prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, tecrübeli eldivenden, kulübü 'le bonservis konusunu kendisinin çözmesini istemişti.

Sabah'ın haberine göre; Gelinen noktada, işler Beşiktaş'ın istediği gibi gelişti. Başakşehir'in 'a kiraladığı Muhammed Şengezer'i geri çağıracağı ve 'un ardından ikinci kaleci konumuna getireceği, 1 yıl daha sözleşmesi olan Volkan'ın önünü açmak için de kolaylık sağlayacağı belirtildi.

Beşiktaş ise 31 yaşındaki Babacan'la 2+1 yıllık sözleşme karşılığında sezon başına 650 bin Euro ödeyecek.

  1. 04.05.2020
  2. Güncelleme: 04.05.2020 12:58
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