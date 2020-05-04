İşte Beşiktaş'ın yeni kalecisi! Volkan Babacan bedavaya geliyor
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Karius'un yerine Volkan Babacan'la anlaştı. Başakşehir, Babacan için siyah beyazlılardan bonservis bedeli istemeyecek. İşte sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan Volkan Babacan'ın Beşiktaş'tan alacağı ücret ve sözleşme detayları...
Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Karius'un opsiyonunu kullanmama kararı alarak kaleci arayışlarına başlamıştı.
Bu doğrultuda Volkan Babacan'la prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, tecrübeli eldivenden, kulübü Başakşehir'le bonservis konusunu kendisinin çözmesini istemişti.
Sabah'ın haberine göre; Gelinen noktada, işler Beşiktaş'ın istediği gibi gelişti. Başakşehir'in Adana Demirspor'a kiraladığı Muhammed Şengezer'i geri çağıracağı ve Mert Günok'un ardından ikinci kaleci konumuna getireceği, 1 yıl daha sözleşmesi olan Volkan'ın önünü açmak için de kolaylık sağlayacağı belirtildi.
Beşiktaş ise 31 yaşındaki Babacan'la 2+1 yıllık sözleşme karşılığında sezon başına 650 bin Euro ödeyecek.
- 04.05.2020
- Güncelleme: 04.05.2020 12:58
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İşte Beşiktaş'ın yeni kalecisi! Volkan Babacan bedavaya geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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