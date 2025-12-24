CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Bir dönem Süper Lig'de Antalyaspor forması giyen, şu anda Coventry City'de oynayan Haji Wright bonservis bedeliyle gündem oldu. Championship ekibinin Haji Wright için West Ham United'dan 200 milyon sterlin bonservis talep etmesi ses getirdi. Konu hakkında araştırmalarını sürdüren futbolseverler ise "Haji Wright kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. İşte, Haji Wright istatistikleri ve kariyeri hakkında merak edilenler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 18:45
HAJI WRIGHT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Haji Wright 27 Mart 1998 tarihinde Amerika'nın Los Angeles bölgesinde dünyaya geldi. Aktif olarak futbolculuk kariyerine devam eden Wright 27 yaşında.

Haji Wright kimdir, kaç yaşında ve nereli? Haji Wright kariyeri...

ANTALYASPOR'DAN COVENTRY CITY'YE TRANSFER OLMUŞTU

2021-2023 yılları arasında Süper Lig temsilcisi Antalyaspor'da forma giyen Haji Wright, 9 milyon euro bonservis bedeliyle Coventry City'ye transfer olmuştu.

Haji Wright kimdir, kaç yaşında ve nereli? Haji Wright kariyeri...

HAJI WRIGHT İSTATİSTİKLERİ

Championship ekiplerinden Coventry City'de oynayan Haji Wright, bu sezon 20 maçta 9 gol ve 2 asist yaptı. Kariyerinin genelinde 309 maçta forma giyen Haji Wright'ın istatistikleri ise şöyle:

Haji Wright kimdir, kaç yaşında ve nereli? Haji Wright kariyeri...

-309 maç
-121 gol
-37 asist

Haji Wright kimdir, kaç yaşında ve nereli? Haji Wright kariyeri...

ABD Milli Takımı'nda 20 maçta süre bulan Haji Wright, bu karşılaşmalarda 7 gol atarken, 1 kez asist yaptı.

Haji Wright kimdir, kaç yaşında ve nereli? Haji Wright kariyeri...

HAJI WRIGHT KARİYERİ

Profesyonel futbolculuk kariyerine New York Cosmos'ta başlayan Haji Wright'ın kariyeri şu şekilde:

2015 New York Cosmos

2015 New York Cosmos B

2017-2019 Schalke 04 B

2017-2019 Schalke 04

2017-2018 Sandhausen (kiralık)

2019-2020 VVV-Venlo

2020-2022 SønderjyskE

2021-2022 Antalyaspor (kiralık)

2022-2023 Antalyaspor

2023 Coventry City

Haji Wright kimdir, kaç yaşında ve nereli? Haji Wright kariyeri...

HAJI WRIGHT PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre, Haji Wright piyasa değeri 12 milyon euro.

PSV'den flaş Veerman açıklaması
DİĞER
Galatasaray'ın yıldızı için şok iddia: "Sözleşme feshine hazır olabilir"
Düşen Libya jetinde pilot ve hava kulesinin son konuşmaları! 20.31'de "PAN-PAN" uyarısı verip 20.38'de radardan çıktı: Dakika dakika kaza
Galatasaray'dan beklenmedik transfer!
SON DAKİKA
