HaberlerFutbol Haji Wright kimdir, kaç yaşında ve nereli? Haji Wright kariyeri...
Haji Wright kimdir, kaç yaşında ve nereli? Haji Wright kariyeri...
Bir dönem Süper Lig'de Antalyaspor forması giyen, şu anda Coventry City'de oynayan Haji Wright bonservis bedeliyle gündem oldu. Championship ekibinin Haji Wright için West Ham United'dan 200 milyon sterlin bonservis talep etmesi ses getirdi. Konu hakkında araştırmalarını sürdüren futbolseverler ise "Haji Wright kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. İşte, Haji Wright istatistikleri ve kariyeri hakkında merak edilenler...
Bir dönem Süper Lig'de Antalyaspor forması giyen, şu anda Coventry City'de oynayan Haji Wright bonservis bedeliyle gündem oldu. Championship ekibinin Haji Wright için West Ham United'dan 200 milyon sterlin bonservis talep etmesi ses getirdi. Konu hakkında araştırmalarını sürdüren futbolseverler ise "Haji Wright kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. İşte, Haji Wright istatistikleri ve kariyeri hakkında merak edilenler...
HAJI WRIGHT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Haji Wright 27 Mart 1998 tarihinde Amerika'nın Los Angeles bölgesinde dünyaya geldi. Aktif olarak futbolculuk kariyerine devam eden Wright 27 yaşında.
ANTALYASPOR'DAN COVENTRY CITY'YE TRANSFER OLMUŞTU
2021-2023 yılları arasında Süper Lig temsilcisi Antalyaspor'da forma giyen Haji Wright, 9 milyon euro bonservis bedeliyle Coventry City'ye transfer olmuştu.
HAJI WRIGHT İSTATİSTİKLERİ
Championship ekiplerinden Coventry City'de oynayan Haji Wright, bu sezon 20 maçta 9 gol ve 2 asist yaptı. Kariyerinin genelinde 309 maçta forma giyen Haji Wright'ın istatistikleri ise şöyle:
-309 maç -121 gol -37 asist
ABD Milli Takımı'nda 20 maçta süre bulan Haji Wright, bu karşılaşmalarda 7 gol atarken, 1 kez asist yaptı.
HAJI WRIGHT KARİYERİ
Profesyonel futbolculuk kariyerine New York Cosmos'ta başlayan Haji Wright'ın kariyeri şu şekilde:
2015 New York Cosmos
2015 New York Cosmos B
2017-2019 Schalke 04 B
2017-2019 Schalke 04
2017-2018 Sandhausen (kiralık)
2019-2020 VVV-Venlo
2020-2022 SønderjyskE
2021-2022 Antalyaspor (kiralık)
2022-2023 Antalyaspor
2023 Coventry City
HAJI WRIGHT PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre, Haji Wright piyasa değeri 12 milyon euro.