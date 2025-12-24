Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Veerman için PSV'den flaş açıklama!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ocak transfer döneminde kadrosuna mutlaka bir orta saha takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin gündemine PSV Eindhoven'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Joey Veerman gelmişti. Uzun süredir sarı-lacivertli ekibin gündeminde olan yıldız futbolcu için PSV yaptığı açıklamayla transfer iddialarına son noktayı koydu.

PSV'den yapılan paylaşımda, "Joey Veerman PSV'ye sadık kalmaya devam ediyor! PSV ve 27 yaşındaki orta saha gelecek yaza kadar takımda kalma konusunda anlaşmaya vardı." ifadelerine yer verildi.

İŞTE O PAYLAŞIM