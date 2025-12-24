CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Veerman için PSV'den flaş açıklama!

Transfer gündeminde adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Joey Veerman ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Eredivisie ekibi PSV Eindhoven başarılı orta saha oyuncusunun geleceğine dair açıklama yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 18:44 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 18:49
Ocak transfer döneminde kadrosuna mutlaka bir orta saha takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin gündemine PSV Eindhoven'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Joey Veerman gelmişti. Uzun süredir sarı-lacivertli ekibin gündeminde olan yıldız futbolcu için PSV yaptığı açıklamayla transfer iddialarına son noktayı koydu.

PSV'den yapılan paylaşımda, "Joey Veerman PSV'ye sadık kalmaya devam ediyor! PSV ve 27 yaşındaki orta saha gelecek yaza kadar takımda kalma konusunda anlaşmaya vardı." ifadelerine yer verildi.

İŞTE O PAYLAŞIM

