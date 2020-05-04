Oğuzhan Özyakup Beşiktaş'ın indirim teklifini kabul etti!
Son dakika Beşiktaş haberleri... Devre arasında Beşiktaş'tan Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın indirimini kabul etti. Yılda 2 milyon Euro alan Oğuzhan, “Beşiktaş’ta yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Yüzde 50 indirime razıyım" ifadelerini kullandı. İşte tüm detaylar...
Oğuzhan Özyakup'tan geri adım… Feyenoord'dan ayrılan tecrübeli star yönetimin indirim teklifine 'Evet' dedi. Beşiktaş'tan yılda 2 milyon Euro alan Oğuzhan'ın kendisine önerilen 1 milyon Euro'yu kabul edeceği öğrenildi.
GEÇMİŞE SÜNGER ÇEKTİ
Takvim'in haberine göre; Hollanda Ligi'nin iptal edilmesi üzerine bu sezonu şimdiden kapatan yıldız oyuncunun Beşiktaş'ta yeni başlangıç yapmak istediği ve bunun için ücretindeki indirimi kabul ettiği belirlendi.
SERGEN YALÇIN ETKİLİ OLDU
Sergen Yalçın'la birlikte eski günlerine döneceğine inanan yıldız oyuncunun, "Beklentilerin altında kaldım. Bunu telafi edeceğim" dediği ortaya çıktı.
Feyenoord'da sadece 4 maç oynayan Oğuzhan gelecek sezon da Beşiktaş'ta oynamayı kabul ederek indirime gitti.
N'SAKALA İLE GÖRÜŞÜYORUZ
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "N'Sakala ile görüşme aşamasındayız... Gökhan ve Caner'den aldığım izlenim şu. Önce Beşiktaş'la görüşecekler. Anlaşamazlarsa serbest kalırlar" dedi.
İLK HEDEFİM TAKIMDA KALMAK
Beşiktaş'ta bu sezon sakatlığı nedeniyle beklentilerin altında kalan Douglas, "Transfer teklifleri şimdiden geliyor. Ancak sözleşmem sürüyor. İlk hedefim takımda kalmak" dedi.
ŞANS VERİLİRSE TARAFTARIMIZI COŞTURURUM
Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu hocasının kendisine şans tanıması halinde bunu en iyi şekilde değerlendireceğini söyleyerek, "Taraftarımızı çoştururum" dedi.
- 04.05.2020
- Güncelleme: 04.05.2020 10:19
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Oğuzhan Özyakup Beşiktaş'ın indirim teklifini kabul etti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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