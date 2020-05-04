Oğuzhan Özyakup Beşiktaş'ın indirim teklifini kabul etti! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
04 Mayıs 2020, Pazartesi
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'ın indirim teklifini kabul etti!

Oğuzhan Özyakup Beşiktaş'ın indirim teklifini kabul etti!

Son dakika haberleri... Devre arasında Beşiktaş'tan Feyenoord'a kiralanan , Beşiktaş'ın indirimini kabul etti. Yılda 2 milyon Euro alan Oğuzhan, “Beşiktaş’ta yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Yüzde 50 indirime razıyım" ifadelerini kullandı. İşte tüm detaylar...

'tan geri adım… Feyenoord'dan ayrılan tecrübeli star yönetimin indirim teklifine 'Evet' dedi. 'tan yılda 2 milyon Euro alan Oğuzhan'ın kendisine önerilen 1 milyon Euro'yu kabul edeceği öğrenildi.

GEÇMİŞE SÜNGER ÇEKTİ
Takvim'in haberine göre; 'nin iptal edilmesi üzerine bu sezonu şimdiden kapatan yıldız oyuncunun Beşiktaş'ta yeni başlangıç yapmak istediği ve bunun için ücretindeki indirimi kabul ettiği belirlendi.

SERGEN YALÇIN ETKİLİ OLDU
Sergen Yalçın'la birlikte eski günlerine döneceğine inanan yıldız oyuncunun, "Beklentilerin altında kaldım. Bunu telafi edeceğim" dediği ortaya çıktı.

Feyenoord'da sadece 4 maç oynayan Oğuzhan gelecek sezon da Beşiktaş'ta oynamayı kabul ederek indirime gitti.

N'SAKALA İLE GÖRÜŞÜYORUZ
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "N'Sakala ile görüşme aşamasındayız... Gökhan ve Caner'den aldığım izlenim şu. Önce Beşiktaş'la görüşecekler. Anlaşamazlarsa serbest kalırlar" dedi.

İLK HEDEFİM TAKIMDA KALMAK
Beşiktaş'ta bu sezon sakatlığı nedeniyle beklentilerin altında kalan Douglas, " teklifleri şimdiden geliyor. Ancak sözleşmem sürüyor. İlk hedefim takımda kalmak" dedi.

ŞANS VERİLİRSE TARAFTARIMIZI COŞTURURUM
Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu hocasının kendisine şans tanıması halinde bunu en iyi şekilde değerlendireceğini söyleyerek, "Taraftarımızı çoştururum" dedi.

  1. 04.05.2020
  2. Güncelleme: 04.05.2020 10:19
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