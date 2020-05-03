Yönetim şaştı kaldı! 'Geri dönmek istiyorum!'

Transfer piyasası bu günler oldukça hareketli... Liglere verilen arada birçok ekip kadro güçlendirme çalışmalarına start vermişken, Beşiktaş'ta gelecek sezon için kolları sıvadı. Sergen Yalçın ile iyi bir ivme yakalayan siyah-beyazlı ekip transfer temaslarını sürdürürken, daha önce Beşiktaş forması giymiş eski yıldızdan flaş bir teklif geldi. İşte detaylar...