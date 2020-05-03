Yönetim şaştı kaldı! 'Geri dönmek istiyorum!'

Transfer piyasası bu günler oldukça hareketli... Liglere verilen arada birçok ekip kadro güçlendirme çalışmalarına start vermişken, Beşiktaş'ta gelecek sezon için kolları sıvadı. Sergen Yalçın ile iyi bir ivme yakalayan siyah-beyazlı ekip transfer temaslarını sürdürürken, daha önce Beşiktaş forması giymiş eski yıldızdan flaş bir teklif geldi. İşte detaylar...
3 Mayıs 2020 Pazar 12:19
Güncelleme: 03.05.2020 12:34
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Gelecek sezonun bütçesini maksimum 30 milyon Euro olarak belirleyen Beşiktaş'ta bir süredir Domagoj Vida bilmecesi yaşanıyor.
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Yıllık 3 milyon Euro ile takımın şu anda uzak ara en çok kazanan futbolcusu durumunda bulunan Hırvat yıldız yönetimi oldukça zorluyor.
Siyah-beyazlı takımda üçüncü yılını yaşayan Vida'ya Fransa'dan rakip çıktı...
Lyon forması giyen Beşiktaş'ın eski stoperi Marcelo Guedes, yeniden Beşiktaş'a dönmek istediğinin haberini gönderdi.
Fransa'da mutsuz olan ve bu sezon ırkçı saldırılara da maruz kalan Brezilyalı oyuncunun, eşi ile birlikte yeniden İstanbul'a dönmeyi çok istediği öğrenildi.