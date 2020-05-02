Simon Sluga'dan Beşiktaş sorusuna flaş yanıt!

Adı son dönemde Beşiktaş'ın kaleci adayları arasında geçen Hırvat Simon Sluga, hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu. İngiltere Championship ekiplerinden Luton Town'da forma giyen 27 yaşındaki file bekçisi, siyah-beyazlıların ilgisinden memnun olduğunu belirterek Kara Kartal'a yeşil ışık yaktı. İşte Sluga'nın açıklamaları...
2 Mayıs 2020 Cumartesi 06:45
Güncelleme: 02.05.2020 06:45
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Bekleneni veremeyen Alman kaleci Loris Karius'la yolları ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, yeni kaleci arayışlarına başladı.
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Bu doğrultuda rotasını ilk olarak İngiltere'ye çeviren Beşiktaş, Championship ekibi Luton Town'ın Hırvat kalecisi Simon Sluga'yı gündemine almıştı.
27 yaşındaki file bekçisi hakkında çıkan transfer dedikoduylarıyla ilgili ilk kez konuşurken, siyah-beyazlı camiaya da mesaj yolladı.
BEŞİKTAŞ'A YEŞİL IŞIK!
Sluga, Beşiktaş'ın kendisine olan ilgisi hakkında, ""Herkes Beşiktaş gibi bir takımın kendisiyle ilgilenmesini ister" diyerek siyah-beyazlı kulübe yeşil ışık yaktı.
Henüz resmi temasların başlamadığını belirten Sluga, "Bu konuda kesinlikle hiçbir şey bilmiyorum. Kesinlikle böyle bir kulübün benimle ilgilenmesi ilginç olurdu, ama yine diyorum, kimse benimle temas kurmadı" dedi.