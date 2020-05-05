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05 Mayıs 2020, Salı
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feshetti

Loris Karius feshetti

’la sözleşmesini fesheden Alman kaleci giderken taraftara teşekkür etti, yönetimi ise sert sözlerle eleştirdi.

Beklenen gelişme gerçekleşti ve kaleci siyah-beyazlı kulüple olan sözleşmesini tek taraflı feshetti. Bundan sonraki süreç nezdinde işleyecek ve oyuncuya ne kadar para ödeneceğine FIFA karar verecek. Karius, yaptığı açıklamada, "Böyle bir şeyi yapmak utanç verici. Sonun böyle olması yazık oldu. , bu kadar tutkulu taraftarın desteğine sahip olduğu için gurur duyabilir. Beni iyi zamanda da, kötü zamanda da desteklediniz. Sizi en iyi şekilde hatırlayacağım. Aylar boyunca sıkıntılarımı tekrar tekrar tahtaya anlatır gibi anlattığım için çok sabırlıydım. Geçen yıl da aynı şeyler oldu. Bu sorunu çözmeye çalışmadılar, hatta ödeme kesintisi yaparak yardım önerimi bile reddettiler" ifadelerini kullandı.

  1. 5.5.2020
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