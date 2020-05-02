Emmanuel Sabbi'den Beşiktaş'a ret!
Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen arada yeni sezonun kadro yapılanmasına başlayan Beşiktaş'ın ilgilendiği ancak olumsuz yanıt aldığı sürpriz oyuncu ortaya çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Corona virüsü salgını sonrası lige verilen arada gelecek sezon için çalışmalar yürüten takımlardan Beşiktaş, kadrosuna genç bir ismi takviye etmek istedi ancak olumsuz yanıt aldı.
Danimarka basınından BT'de yer alan habere göre siyah-beyazlı kulüp, Hobro IK takımında forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gana asıllı ABD'li futbolcu Emmanuel Sabbi ile iletişime geçti ancak oyuncu bir diğer Danimarka temsilcisi Odense BK ile gelecek sezon için mukavele yaptı. Transfer için aracı olan menajer Çağlar Koycu yaptığı açıklamada, "Sabbi yaz transfer dönemi için Beşiktaş'tan teklif aldı zira onlar oyuncunun büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyordu. Buna rağmen Sabbi, Beşiktaş'a gitmek istemedi" dedi.
EMMANUEL SABBI KİMDİR?
1997 yılında İtalya'da dünyaya gelen Gana asıllı Amerikalı futbolcu Emmanuel Sabbi, forvet ve sağ kanat mevkilerinde forma giyebiliyor. Kariyerine Chicago Magic'de başlayan genç futbolcu, sırasıyla Las Palmas ve Hobro'ya transfer oldu. 22 yaşındaki oyuncu gelecek sezon için Odense ile anlaşmaya vardı. Sabbi, ABD'nin genç yaş milli takımlarında da forma giyiyor.
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