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02 Mayıs 2020, Cumartesi
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: Buraya hak ederek geldim!

Sergen Yalçın: Buraya hak ederek geldim!

'ın başarılı teknik adamı kulüp dergisine verdiği röportajda açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı takımla büyük başarılara imza atmak isteyen Yalçın "Buraya hak ederek geldim" dedi. İşte Sergen Yalçın'ın o açıklamaları...

Kulübün dergisine konuşan tecrübeli çalıştırıcı, 'a çok zorlu bir yolun sonunda geldiğinin altını çizerek "Futbolculuk dönemimle, teknik direktörlük dönemimin hiçbir alakası yok. Son derece ciddi ve disiplinli bir şekilde işime konsantre olmuş durumdayım. Ben yedi senedir teknik direktörlük yapıyorum. Anadolu'da çok zor şartlarda çalıştım. Çok zor pozisyondaki takımları alıp, çalıştırdım. Bunun neticesinde Beşiktaş'a geldim. Oralarda ciddi bir emek verdim ve bunun sayesinde kendi camiama geldim" dedi. Beşiktaş'ta da zor şartlar altında göreve başladıklarını hatırlatan Yalçın "Bardağın dolu tarafından bakmaya ve taraftarlara doğru mesajlar vermeye çalışıyoruz" sözlerini kullandı.

BÜTÇE DÜŞECEK
Göreve geldiğinde çökmüş bir oyuncu grubuyla karşılaştığını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı "Oyunu değiştirmek için zamana ihtiyaç vardır, fakat kafaları değiştirmek için değil. Oyuncularda en büyük değişimi de Elneny ve Boyd'da gerçekleştirdik" dedi. Önümüzdeki sezonun bütçesinin maksimum 30 milyon avro olacağının bilgisini veren "Maliyeti çok yüksek oyuncuları transfer etme şansımız zaten yok. Daha mütevazı, daha camiaya uygun, daha çok mücadele eden, Beşiktaş camiasının büyüklüğünü bilen oyuncular almak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'taki hedeflerinin büyük olduğunu belirten 47 yaşındaki çalıştırıcı "Ciddi başarılar elde etmek istiyorum. Camiamıza ve taraftarımıza layık olmak istiyorum. Başka bir düşüncemiz yok" dedi.

ÖZEL HAYATIM YOK
Teknik direktörlüğe başladıktan sonra hayatının çok değiştiğini söyleyen Sergen Yalçın "Bizim özel hayatımız falan yok. Sadece ben değil, ekibim de öyle. Çünkü çok ciddi bir sorumluluk aldık. Bunun altından kalkmak için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.

  1. 02.05.2020
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