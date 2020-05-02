Sergen Yalçın: Buraya hak ederek geldim!
Beşiktaş'ın başarılı teknik adamı Sergen Yalçın kulüp dergisine verdiği röportajda açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı takımla büyük başarılara imza atmak isteyen Yalçın "Buraya hak ederek geldim" dedi. İşte Sergen Yalçın'ın o açıklamaları...
Kulübün dergisine konuşan tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş'a çok zorlu bir yolun sonunda geldiğinin altını çizerek "Futbolculuk dönemimle, teknik direktörlük dönemimin hiçbir alakası yok. Son derece ciddi ve disiplinli bir şekilde işime konsantre olmuş durumdayım. Ben yedi senedir teknik direktörlük yapıyorum. Anadolu'da çok zor şartlarda çalıştım. Çok zor pozisyondaki takımları alıp, çalıştırdım. Bunun neticesinde Beşiktaş'a geldim. Oralarda ciddi bir emek verdim ve bunun sayesinde kendi camiama geldim" dedi. Beşiktaş'ta da zor şartlar altında göreve başladıklarını hatırlatan Yalçın "Bardağın dolu tarafından bakmaya ve taraftarlara doğru mesajlar vermeye çalışıyoruz" sözlerini kullandı.
BÜTÇE DÜŞECEK
Göreve geldiğinde çökmüş bir oyuncu grubuyla karşılaştığını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı "Oyunu değiştirmek için zamana ihtiyaç vardır, fakat kafaları değiştirmek için değil. Oyuncularda en büyük değişimi de Elneny ve Boyd'da gerçekleştirdik" dedi. Önümüzdeki sezonun bütçesinin maksimum 30 milyon avro olacağının bilgisini veren Sergen Yalçın "Maliyeti çok yüksek oyuncuları transfer etme şansımız zaten yok. Daha mütevazı, daha camiaya uygun, daha çok mücadele eden, Beşiktaş camiasının büyüklüğünü bilen oyuncular almak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'taki hedeflerinin büyük olduğunu belirten 47 yaşındaki çalıştırıcı "Ciddi başarılar elde etmek istiyorum. Camiamıza ve taraftarımıza layık olmak istiyorum. Başka bir düşüncemiz yok" dedi.
ÖZEL HAYATIM YOK
Teknik direktörlüğe başladıktan sonra hayatının çok değiştiğini söyleyen Sergen Yalçın "Bizim özel hayatımız falan yok. Sadece ben değil, ekibim de öyle. Çünkü çok ciddi bir sorumluluk aldık. Bunun altından kalkmak için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.
- 02.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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