Feyyaz Uçar'dan Sergen Yalçın'a övgü! "Büyük bir iş başardık"
Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Feyyaz Uçar, siyah-beyazlı ekipte geçtiğimiz aylarda teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın'a övgü dolu ifadeler kullandı. Öte yandan Uçar, 100. yılda yardımcılığını yaptığı usta hoca Mircea Lucescu ile ilgili de flaş itiraflarda bulundu.
İŞTE FEYYAZ UÇAR'IN O AÇIKLAMALARI
Sergen Hoca'nın yuvaya dönüşünü nasıl değerlendiriyorsunuz?
"İmza töreninde "Çok heyecanlıyım" dedi Sergen. Bunu duymak gerçekten çok güzel. Sergen'i heyecanlandırabildiysek, Beşiktaş Camiası olarak büyük bir iş başardık. Chelsea'yi 2 -0 yendiğimiz maçı hatırlıyorum."
"Maça çıkıyoruz. Ben de Lucescu'nun yardımcısıyım. Sanki yine normal bir Süper Lig maçına çıkar gibi çıktı. İki golü de attı. 2-0 Chelsea'yi yendik geldik. Maçtan sonra da aynıydı. Ama Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünün onu heyecanlandırması çok hoşuma gitti. İnşallah bu heyecanını da bize yansıtacak. Ben çok ümitliyim. Sergen futbolcuyken de futbolcuyla teknik ekip arasında bir adamdı. Bunu kafa olarak, mental olarak söylüyorum. Mesela Lucescu'nun futbol konuştuğu tek oyuncuydu."
"Orada bir sürü oyuncu vardı: (Federico) Guinti, (Antônio Carlos) Zago, Ranoldo... Hiçbiriyle oturup futbol konuşmazdı. Ama Sergen'i idmanda bile bazen çağırıp bir şeyler sorardı. "Bu nedir, böyle yapılsa nasıl olur" gibi... Bu şunu gösteriyor: Lucescu gibi bir teknik adam onda bir ışık gördüyse bu adam eninde sonunda başarılı olacak. Bana göre de zaten olacak. Sergen'in şu anda tek eksiği bir kupa. İlk kez bir kupayı kaldırdıktan sonra o kupaların zaten arkası gelir diye düşünüyorum."
Lucescu ile birlikte 100. yıl şampiyonluğunda çok büyük payınız var...
"Estağfurullah. Orada payın çok büyüğü Lucescu'nundur. Onun başarısıdır. Biz Sinan Engin ile birlikte sadece ona yardımcı olmaya çalıştık. Gerçekten de engin bir hoca. Şampiyonluğun ayrıntılarında uzmanlaşmış bir adam. Onunla çalışmış olmak, hem çok keyifliydi hem de ondan çok şey öğrendik. Biz de elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık."