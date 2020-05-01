Feyyaz Uçar'dan Sergen Yalçın'a övgü! "Büyük bir iş başardık"

"Orada bir sürü oyuncu vardı: (Federico) Guinti, (Antônio Carlos) Zago, Ranoldo... Hiçbiriyle oturup futbol konuşmazdı. Ama Sergen'i idmanda bile bazen çağırıp bir şeyler sorardı. "Bu nedir, böyle yapılsa nasıl olur" gibi... Bu şunu gösteriyor: Lucescu gibi bir teknik adam onda bir ışık gördüyse bu adam eninde sonunda başarılı olacak. Bana göre de zaten olacak. Sergen'in şu anda tek eksiği bir kupa. İlk kez bir kupayı kaldırdıktan sonra o kupaların zaten arkası gelir diye düşünüyorum."