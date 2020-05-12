Beşiktaş'tan hentbol ligi açıklaması: Alınan kararı destekliyoruz
Beşiktaş Kulübü, corona virüsü salgını nedeniyle iptal edilen Hentbol Süper Ligi ve Hentbol Türkiye Kupası'yla ilgili açıklama yayınladı. "Kazanacağımız kupalar, insan sağlığından önemli değildir" başlığı altında yapılan açıklamada kararın saygıyla karşılandığı ve desteklendiği ifade edildi.
Türkiye Hentbol Federasyonu, corona virüsü salgını nedeniyle hentbol ligleri ile Türkiye Kupası'nda sezonun sonlandırıldığını açıklamıştı. Erkekler Hentbol Ligi'ne ambargo koyan ve bu sezon da liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş Kulübü, bu karar sonrası flaş bir açıklama yayınladı.
Siyah-beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Türkiye Hentbol Federasyonu, bugün yapmış olduğu duyuru ile Beşiktaş Aygaz Takımımızın da yer aldığı Hentbol Süper Ligi ile Hentbol Türkiye Kupası organizasyonlarının Covid-19 salgını nedeniyle sonlandırıldığını açıkladı.
Alınan karar doğrultusunda, Hentbol Süper Ligi ve Hentbol Türkiye Kupası'nda herhangi bir takım şampiyon ilan edilmeyecek, ligler normal sezon sıralamasına göre tescil edilecek.
11 sezondur (2009-2019) Hentbol Süper Ligi'nde şampiyonluk kupasını hiçbir rakibine kaptırmayarak kırılması güç bir rekora imza atan Beşiktaş Aygaz Takımımız, bu sezon da liglerin Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından Covid-19 salgını nedeniyle ertelendiği güne kadar liderliğini sürdürmekteydi.
Parkenin Kartalları, 2014 yılından beri aralıksız şekilde müzemize getirdiği Hentbol Türkiye Kupası'nda da finale yükselmişti.
Kazanacağımız hiçbir kupanın insan sağlığından önemli olmadığını düşünüyoruz. Türkiye Hentbol Federasyonu'nun almış olduğu kararı saygıyla karşılıyor ve destekliyoruz.
Bu vesileyle bir kez daha, Covid-19 salgınına karşı en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarına binlerce kez teşekkür eder, salgın nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavisi süren vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.
- 12.05.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'tan hentbol ligi açıklaması: Alınan kararı destekliyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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