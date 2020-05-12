Beşiktaş'tan hentbol ligi açıklaması: Alınan kararı destekliyoruz - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
12 Mayıs 2020, Salı
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'tan hentbol ligi açıklaması: Alınan kararı destekliyoruz

Beşiktaş'tan hentbol ligi açıklaması: Alınan kararı destekliyoruz

Kulübü, corona virüsü salgını nedeniyle iptal edilen ve 'yla ilgili açıklama yayınladı. "Kazanacağımız kupalar, insan sağlığından önemli değildir" başlığı altında yapılan açıklamada kararın saygıyla karşılandığı ve desteklendiği ifade edildi.

, corona virüsü salgını nedeniyle hentbol ligleri ile Türkiye Kupası'nda sezonun sonlandırıldığını açıklamıştı. Erkekler Hentbol Ligi'ne ambargo koyan ve bu sezon da liderlik koltuğunda oturan Kulübü, bu karar sonrası flaş bir açıklama yayınladı.

Siyah-beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Hentbol Federasyonu, bugün yapmış olduğu duyuru ile Beşiktaş Aygaz Takımımızın da yer aldığı ile organizasyonlarının Covid-19 salgını nedeniyle sonlandırıldığını açıkladı.

Alınan karar doğrultusunda, Hentbol Süper Ligi ve Hentbol Türkiye Kupası'nda herhangi bir takım şampiyon ilan edilmeyecek, ligler normal sezon sıralamasına göre tescil edilecek.

11 sezondur (2009-2019) Hentbol Süper Ligi'nde şampiyonluk kupasını hiçbir rakibine kaptırmayarak kırılması güç bir rekora imza atan Beşiktaş Aygaz Takımımız, bu sezon da liglerin Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından Covid-19 salgını nedeniyle ertelendiği güne kadar liderliğini sürdürmekteydi.

Parkenin Kartalları, 2014 yılından beri aralıksız şekilde müzemize getirdiği Hentbol Türkiye Kupası'nda da finale yükselmişti.

Kazanacağımız hiçbir kupanın insan sağlığından önemli olmadığını düşünüyoruz. Türkiye Hentbol Federasyonu'nun almış olduğu kararı saygıyla karşılıyor ve destekliyoruz.

Bu vesileyle bir kez daha, Covid-19 salgınına karşı en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarına binlerce kez teşekkür eder, salgın nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavisi süren vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.

  1. 12.05.2020
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