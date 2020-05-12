Hentbol ligleri tescil edildi

Corona virüsü (koronavirüs) spor müsabakalarını etkilemeye devam ediyor. 11 Mayıs tarihinde Türkiye'de Voleybol ve Basketbol Ligleri'nin tescil edildiği resmen açıklanmıştı.

Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğlu, yaptığı konuşmada 2019-20 Hentbol Sezonu'nun sonlandırıldığını açıkladı. Buna göre şampiyon ya da küme düşme olmayacak.

"LİGLERİ TESCİL ETTİK"

Eyüboğlu, konu ile ilgili, "Ligleri tescil etik, bu sezon şampiyon olmayacak." ifadelerini kullandı.

15. haftada sonlandırılan Hentbol Erkekler Ligi'nde puan durumu şu şekildeydi;

1 - Beşiktaş (26 puan)

2 - Beykoz Belediyesi (26 puan)

3 - Spor Toto (19 puan)

Hentbol Kadınlar Ligi'nde ise puan durumu şu şekildeydi;

1 - Kastamonu (30 puan)

2 - Yenimahalle (25 puan)

3 - Yalıkavak (24 puan)