Hentbol ligleri tescil edildi
Son dakika corona virüsü (koronavirüs) gelişmesi... Voleybol ve Basketbol Ligleri'nin ardından, Türkiye'de hentbol ligleri de sonlandırıldı, şampiyon ilan edilmeyecek.
Corona virüsü (koronavirüs) spor müsabakalarını etkilemeye devam ediyor. 11 Mayıs tarihinde Türkiye'de Voleybol ve Basketbol Ligleri'nin tescil edildiği resmen açıklanmıştı.
Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğlu, yaptığı konuşmada 2019-20 Hentbol Sezonu'nun sonlandırıldığını açıkladı. Buna göre şampiyon ya da küme düşme olmayacak.
"LİGLERİ TESCİL ETTİK"
Eyüboğlu, konu ile ilgili, "Ligleri tescil etik, bu sezon şampiyon olmayacak." ifadelerini kullandı.
15. haftada sonlandırılan Hentbol Erkekler Ligi'nde puan durumu şu şekildeydi;
1 - Beşiktaş (26 puan)
2 - Beykoz Belediyesi (26 puan)
3 - Spor Toto (19 puan)
Hentbol Kadınlar Ligi'nde ise puan durumu şu şekildeydi;
1 - Kastamonu (30 puan)
2 - Yenimahalle (25 puan)
3 - Yalıkavak (24 puan)
- 12.05.2020
- Güncelleme: 12.05.2020 15:08
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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