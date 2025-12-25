Ertan Torunoğulları: Başkanımız kulüpte, transfer çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, “Başkanımız serbest kaldı. Şu an da kulüpte. Biz de yönetim olarak kulübe gidiyoruz. Kaldığımız yerden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yarından itibaren transfer çalışmaları hızla devam edecek” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025 Perşembe 15:09
'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başkan Saran'a destek olmak için Çağlayan Adliyesine gelen Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyelerinden Ertan Torunoğulları, adliye önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Destek olmak için adliyeye gelen Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür eden Torunoğulları, "Özellikle buraya gelen taraftarlarımıza, başkanımız ve yönetimimiz adına teşekkür ediyoruz. Bu duyarlı, sakin halimiz bize çok şey kattı. Onun için yüce Türk adaletinden şüpheniz olmasın. Başkanımız serbest kaldı. Şu anda kulüpte. Biz de yönetim olarak kulübe gidiyoruz. Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yarından itibaren transfer çalışmaları hızla devam edecek" ifadelerini kullandı.

Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı!
