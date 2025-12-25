Neom-Al Najma maçı: Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Neom-Al Najma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Pro Lig maratonunda heyecan, Tabuk kentindeki Kral Halid Spor Şehri Stadyumu'nda oynanacak Neom SC-Al Najma mücadelesiyle devam ediyor. Geçtiğimiz sezon alt ligde şampiyonluk yarışı veren iki ekibin bu kez en üst seviyedeki randevusunda, Neom SC hem kadro kalitesi hem de iç saha avantajına sahip. Ligde geride kalan haftalarda kalesinde 20 gol gören Al Najma'nın savunma zaaflarını Lacazette önderliğindeki hücum hattıyla cezalandırmak isteyen ev sahibi, bu maçla birlikte Avrupa potasına bir adım daha yaklaşmayı planlıyor. Peki Neom-Al Najma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

NEOM-AL NAJMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Neom-Al Najma maçı 25 Aralık Perşembe günü oynanacak. Kral Halid Spor Şehri Stadyumu'nda mücadele, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

NEOM-AL NAJMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 10. hafta karşılaşmalarından Neom-Al Najma maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

NEOM-AL NAJMA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Neom: Maximiano; Aldawsari, Zeze, Al-Oyayari, Abdi; Noor, Benrahma, Kone, Doucoure; Lacazette, Bouabre

Al Najma: Al Enezi; Samir, Al-Haleel, Al-Shammari; Vargas, Rajeh Altulayhi, Al-Shammeri, Flores, Al Abdulrazzaq; Jasim, Quioto