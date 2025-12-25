CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Al Riyadh-Al Ettifaq canlı yayın bilgileri: Saati, kanalı ve muhtemel 11'ler

Al Riyadh-Al Ettifaq canlı yayın bilgileri: Saati, kanalı ve muhtemel 11'ler

Suudi Arabistan Pro Lig’in 10. haftasında, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Al Riyadh, sahasında Al Ettifaq’ı konuk ediyor. Ligde topladığı 8 puanla 14. sırada yer alan ve savunma zaaflarıyla dikkat çeken Al Riyadh, taraftarı önünde bu kötü gidişatı durdurmanın peşinde. 12 puanla 9. sırada bulunan Al Ettifaq, yıldız oyuncuları Georginio Wijnaldum ve Alvaro Medran liderliğinde deplasmandan zaferle dönerek üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Ligin orta ve alt sıralarındaki dengeleri sarsabilecek maçın yayın bilgileri merak ediliyor. İşte Al Riyadh-Al Ettifaq maçının tüm detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025 Perşembe 11:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Al Riyadh-Al Ettifaq canlı yayın bilgileri: Saati, kanalı ve muhtemel 11'ler

Al Riyadh-Al Ettifaq maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Pro Lig maratonunda 10. hafta, Prens Faysal bin Fahd Stadyumu'nda Al Riyadh - Al Ettifaq kapışmasına sahne oluyor. Sezonun geride kalan bölümünde 8 puan toplayabilen ve kalesinde gördüğü 19 golle ligin en çok gol yiyen takımlarından biri olan Al Riyadh, teknik direktör Daniel Carreno yönetiminde daha dengeli bir futbol sergileyerek çıkışa geçmek istiyor. Diğer tarafta, inişli çıkışlı grafiğine rağmen 12 puanla orta sıralarda tutunan Al Ettifaq, tecrübeli stoperi Jack Hendry ve orta sahadaki maestrosu Medran ile oyun kontrolünü elinde tutarak sahadan üç puanla ayrılmayı planlıyor. İşte Al Riyadh-Al Ettifaq maçının canlı yayın bilgileri...

Al Riyadh-Al Ettifaq MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Riyadh-Al Ettifaq maçı 25 Aralık Perşembe günü oynanacak. Prens Faysal bin Fahd Stadyumu'ndaki mücadele, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Al Riyadh-Al Ettifaq MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 10. hafta karşılaşmalarından Al Riyadh-Al Ettifaq maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Al Riyadh-Al Ettifaq MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Al Riyadh: Borjan; Al-Boardi, Alkhaibari, Barbet, Hazazi; Okou, Toze, Gonzalez, Sahlouli, Sylla; Haji

Al Ettifaq: Rodak; Khateeb, Hendry, Hindi, Calvo; Mukhtar, Medran; Nkota, Wijnaldum, Dawran; Dembele

