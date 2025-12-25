Al Riyadh-Al Ettifaq canlı yayın bilgileri: Saati, kanalı ve muhtemel 11'ler

Al Riyadh-Al Ettifaq maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Pro Lig maratonunda 10. hafta, Prens Faysal bin Fahd Stadyumu'nda Al Riyadh - Al Ettifaq kapışmasına sahne oluyor. Sezonun geride kalan bölümünde 8 puan toplayabilen ve kalesinde gördüğü 19 golle ligin en çok gol yiyen takımlarından biri olan Al Riyadh, teknik direktör Daniel Carreno yönetiminde daha dengeli bir futbol sergileyerek çıkışa geçmek istiyor. Diğer tarafta, inişli çıkışlı grafiğine rağmen 12 puanla orta sıralarda tutunan Al Ettifaq, tecrübeli stoperi Jack Hendry ve orta sahadaki maestrosu Medran ile oyun kontrolünü elinde tutarak sahadan üç puanla ayrılmayı planlıyor. İşte Al Riyadh-Al Ettifaq maçının canlı yayın bilgileri...

Al Riyadh-Al Ettifaq MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Riyadh-Al Ettifaq maçı 25 Aralık Perşembe günü oynanacak. Prens Faysal bin Fahd Stadyumu'ndaki mücadele, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Al Riyadh-Al Ettifaq MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 10. hafta karşılaşmalarından Al Riyadh-Al Ettifaq maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Al Riyadh-Al Ettifaq MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Al Riyadh: Borjan; Al-Boardi, Alkhaibari, Barbet, Hazazi; Okou, Toze, Gonzalez, Sahlouli, Sylla; Haji

Al Ettifaq: Rodak; Khateeb, Hendry, Hindi, Calvo; Mukhtar, Medran; Nkota, Wijnaldum, Dawran; Dembele