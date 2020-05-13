Beşiktaş'ın ilgilendiği Rafal Gikiewicz konuştu!

Beşiktaş'ın, Alman kalecisi Loris Karius ile yollarını ayırmasının ardından kulübün gündemine gelen isimlerden olan Polonyalı file bekçisi Rafal Gikiewicz, geleceğine dair önemli açıklamalar yaptı.

Ülkesinde konuşan 32 yaşındaki tecrübeli kaleci, ilk amacının Union Berlin'de kalmak olduğunu ancak kulüp tarafından anlamadığı bir şekilde istenmediğini söyledi ve şunları aktardı:

Para önemli ancak benim ilk kriterim değil. Zaten beklentilerimi azaltmaya da hazırdım. Ancak bana cevap verilmedi. İlk karşılaşmamdan itibaren kulübün beni tutmak istediği izlenimini de almamıştım.

İtalya'dan büyük bir kulüpten teklif aldığını da açıklayan Gikiewicz, "Umuyorum ki 6 yılın ardından yine Bundesliga'da kalırım" ifadelerini kullanarak transfer tercihini de dile getirmiş oldu.



