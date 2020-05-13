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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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'ın ilgilendiği konuştu!

Beşiktaş'ın ilgilendiği Rafal Gikiewicz konuştu!

Bir süredir 'ın gündeminde bulunan Polonyalı kaleci , geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ülkesinde konuşan 32 yaşındaki eldiven, 'nın büyük bir kulübünden teklif aldığını açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'ın, Alman kalecisi Loris Karius ile yollarını ayırmasının ardından kulübün gündemine gelen isimlerden olan Polonyalı file bekçisi , geleceğine dair önemli açıklamalar yaptı.

Ülkesinde konuşan 32 yaşındaki tecrübeli kaleci, ilk amacının Union Berlin'de kalmak olduğunu ancak kulüp tarafından anlamadığı bir şekilde istenmediğini söyledi ve şunları aktardı:

Para önemli ancak benim ilk kriterim değil. Zaten beklentilerimi azaltmaya da hazırdım. Ancak bana cevap verilmedi. İlk karşılaşmamdan itibaren kulübün beni tutmak istediği izlenimini de almamıştım.

'dan büyük bir kulüpten teklif aldığını da açıklayan Gikiewicz, "Umuyorum ki 6 yılın ardından yine Bundesliga'da kalırım" ifadelerini kullanarak tercihini de dile getirmiş oldu.


  1. 13.05.2020
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