Beşiktaş'ın ilgilendiği Rafal Gikiewicz konuştu!
Bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde bulunan Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz, geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ülkesinde konuşan 32 yaşındaki eldiven, İtalya'nın büyük bir kulübünden teklif aldığını açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Beşiktaş'ın, Alman kalecisi Loris Karius ile yollarını ayırmasının ardından kulübün gündemine gelen isimlerden olan Polonyalı file bekçisi Rafal Gikiewicz, geleceğine dair önemli açıklamalar yaptı.
Ülkesinde konuşan 32 yaşındaki tecrübeli kaleci, ilk amacının Union Berlin'de kalmak olduğunu ancak kulüp tarafından anlamadığı bir şekilde istenmediğini söyledi ve şunları aktardı:
Para önemli ancak benim ilk kriterim değil. Zaten beklentilerimi azaltmaya da hazırdım. Ancak bana cevap verilmedi. İlk karşılaşmamdan itibaren kulübün beni tutmak istediği izlenimini de almamıştım.
İtalya'dan büyük bir kulüpten teklif aldığını da açıklayan Gikiewicz, "Umuyorum ki 6 yılın ardından yine Bundesliga'da kalırım" ifadelerini kullanarak transfer tercihini de dile getirmiş oldu.
- 13.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ın ilgilendiği Rafal Gikiewicz konuştu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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