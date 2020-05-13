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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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'ta golcü transferi Cyle Larin'e bağlı!

Beşiktaş'ta golcü transferi Cyle Larin'e bağlı!

Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan 'ta gündem golcü transferi... Siyah-beyazlı ekibin, 'e kiralık gönderdiği Cyle Larin'i elden çıkarması halinde kadrosuna forvet takviyesi yapacaı ifade edildi.

Kadrosuna forvet takviyesi yapmayı planlayan 'ın önündeki en büyük engel Cyle Larin. 'in opsiyonunu kullanmaktan vazgeçtiği Kanadalı oyuncu, sezon sonunda siyah-beyazlılara geri dönecek.

Hücum hattında , Umut Nayir ve Güven Yalçın'ı elinde bulunduran Beşiktaş'ta, Larin'in gelmesiyle birlikte forvet sayısı 4'e yükselecek. Sabah'ta yer alan habere göre yönetim, golcü transferini bu oyuncuyu elden çıkardıktan sonra gerçekleştirilecek. Böylece hem sayı azalacak hem futbolcunun 1 milyon 250 bin Euro'luk maaş yükünden kurtulmuş olunacak hem de bonservis geliri sağlanacak.

Siyah-beyazlılarda Güven'in kiralanması da gündemdeki yerini koruyor. Bu arada Başkan ve ekibinin, yüksek maaşı (2.5 milyon Euro) ve sakatlığı nedeniyle Aboubakar'a sıcak bakmadığı öğrenildi.


  1. 13.05.2020
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