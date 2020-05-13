Beşiktaş'ta golcü transferi Cyle Larin'e bağlı!

Kadrosuna forvet takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş'ın önündeki en büyük engel Cyle Larin. Zulte Waregem'in opsiyonunu kullanmaktan vazgeçtiği Kanadalı oyuncu, sezon sonunda siyah-beyazlılara geri dönecek.

Hücum hattında Burak Yılmaz, Umut Nayir ve Güven Yalçın'ı elinde bulunduran Beşiktaş'ta, Larin'in gelmesiyle birlikte forvet sayısı 4'e yükselecek. Sabah'ta yer alan habere göre yönetim, golcü transferini bu oyuncuyu elden çıkardıktan sonra gerçekleştirilecek. Böylece hem sayı azalacak hem futbolcunun 1 milyon 250 bin Euro'luk maaş yükünden kurtulmuş olunacak hem de bonservis geliri sağlanacak.

Siyah-beyazlılarda Güven'in kiralanması da gündemdeki yerini koruyor. Bu arada Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin, yüksek maaşı (2.5 milyon Euro) ve sakatlığı nedeniyle Aboubakar'a sıcak bakmadığı öğrenildi.



