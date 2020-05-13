Beşiktaş'ta golcü transferi Cyle Larin'e bağlı!
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta gündem golcü transferi... Siyah-beyazlı ekibin, Zulte Waregem'e kiralık gönderdiği Cyle Larin'i elden çıkarması halinde kadrosuna forvet takviyesi yapacaı ifade edildi.
Kadrosuna forvet takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş'ın önündeki en büyük engel Cyle Larin. Zulte Waregem'in opsiyonunu kullanmaktan vazgeçtiği Kanadalı oyuncu, sezon sonunda siyah-beyazlılara geri dönecek.
Hücum hattında Burak Yılmaz, Umut Nayir ve Güven Yalçın'ı elinde bulunduran Beşiktaş'ta, Larin'in gelmesiyle birlikte forvet sayısı 4'e yükselecek. Sabah'ta yer alan habere göre yönetim, golcü transferini bu oyuncuyu elden çıkardıktan sonra gerçekleştirilecek. Böylece hem sayı azalacak hem futbolcunun 1 milyon 250 bin Euro'luk maaş yükünden kurtulmuş olunacak hem de bonservis geliri sağlanacak.
Siyah-beyazlılarda Güven'in kiralanması da gündemdeki yerini koruyor. Bu arada Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin, yüksek maaşı (2.5 milyon Euro) ve sakatlığı nedeniyle Aboubakar'a sıcak bakmadığı öğrenildi.
- 13.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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