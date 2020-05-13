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Sergen Yalçın yeni sezonun ilk transferini yaptı! Fenerbahçe...
Süper Lig'e corona virüsü nedeniyle verilen arada yeni sezonun transfer planlamasını yapan Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de renklerine bağlamak için uğraş verdiği isimle 2 yıllık anlaşmaya vardı. İşte transfer haberinin detayları... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
13 Mayıs 2020 Çarşamba 08:37
Güncelleme: 13.05.2020 08:37
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Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de istediği yıldız ismin transferini bitirdi.
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Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Alanyaspor'la sözleşmesi liglerin bitimiyle sona erecek Fabrice N'Sakala ile kesin olarak anlaşmaya vardı.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Alanya'yı çalıştırdığı dönemden talebesi olan Demokratik Kongolu futbolcu ile iki yıllık sözleşme imzalandı.
N'Sakala'nın ilk sezon için 850 bin Euro, ikinci sezon için de 900 bin Euro alacağı belirtildi. Yönetim, böylece futbolcu ücretlerinde belirlediği 1 milyon Euro barajını geçmeden ilk transferini gerçekleştirmiş oldu.
SERGEN YALÇIN DEVREYE GİRDİ
Bu transferde Sergen Yalçın'ın payı büyük oldu. Yalçın'ın N'Sakala'nın mutlaka alınmasını istediği ve futbolcunun ikna edilmesinde önemli rol oynadığı belirtildi.