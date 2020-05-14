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14 Mayıs 2020, Perşembe
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Yalçın’dan Enobakhare’ye veto

Yalçın’dan Enobakhare’ye veto

Beşıktaş'a eski kalecisi Shorunmu'dan sürpriz bir öneri geldi. 'nın teknik heyetinde görev yapan Shorunmu, Nijerya Genç Milli Takımı'nın forveti 'yi önerdi. Ancak Sergen, 22 yaşındaki golcüyü beğenmedi ve takımda istemedi.

Beşıktaş'a eski kalecisi Shorunmu'dan sürpriz bir öneri geldi. 'nın teknik heyetinde görev yapan Shorunmu, Nijerya Genç Milli Takımı'nın forveti 'yi önerdi. Wigan'da kiralık oynadıktan sonra Wolves'a dönen genç oyuncunun yararlı olabileceğini söyledi. Ancak Sergen, 22 yaşındaki golcüyü beğenmedi ve takımda istemedi.
  1. 14.5.2020
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