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14 Mayıs 2020, Perşembe
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‘Feda’kar Boateng!

‘Feda’kar Boateng!

Ganalı oyuncunun menajeri , Boateng'in 'ta kalmak için maaşında indirim yapabileceğini söyledi.

Ganalı oyuncunun menajeri , Boateng'in 'ta kalmak için maaşında indirim yapabileceğini söyledi. Cenikli "Kevin, Beşiktaş'ta forma giymekten dolayı çok mutlu. Yapılan sözleşmeye göre 10 maçta ilk 11'de forma giyerse kontratı otomatik olarak uzayacak. Yarım dönemlik süreçte maaşı 350 bin euro'ydu. Kontratı devam ederse maaşı 1.7 milyon euro'ya çıkacak. Ancak kendisinin bir süperstar kaprisi yok. Koronavirüs etkisi sebebiyle kulüplerin ekonomik durumları ortada. Makul ve mantıklı bir adam. Yönetimle konuşup orta yolu bulabileceğimize inanıyorum" sözlerini sarf etti.
  1. 14.5.2020
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