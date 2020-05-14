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14 Mayıs 2020, Perşembe
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Adem Ljajic: Ev bile aldım

Adem Ljajic: Ev bile aldım

zaman zaman çıkan ayrılık haberlerinin ardından siyah-beyazlı takımda mutlu olduğunu yönetime ileten Ljajic, bütün planlarını kalmak üzerine yapıyor. futbolcunun, yönetime " istemiyorum. 'da ev bile aldım" dediği bildirildi.

zaman zaman çıkan ayrılık haberlerinin ardından siyah-beyazlı takımda mutlu olduğunu yönetime ileten Ljajic, bütün planlarını kalmak üzerine yapıyor. futbolcunun, yönetime " istemiyorum. 'da ev bile aldım" dediği bildirildi. Öte yandan yıllık net 2 milyon 250 bin euro kazanan Ljajic'in yönetimin talebine göre belli miktarda bir indirime onay vereceği de vurgulandı.
  1. 14.5.2020
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