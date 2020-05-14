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14 Mayıs 2020, Perşembe
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Vida ’ta mutlu ve huzurlu

Vida Beşiktaş’ta mutlu ve huzurlu

yönetiminin satışını düşündüğü isimlerden Vida'nın geleceğiyle ilgili önemli bir açıklama geldi. Yıldız ismin menajeri , oyuncusunun Beşiktaş'ta mutlu olduğunu söyledi.

yönetiminin satışını düşündüğü isimlerden Vida'nın geleceğiyle ilgili önemli bir açıklama geldi. Ayrılık iddialarını yalanlayan Hırvat yıldızın menajeri , "Bize gelen resmi bir teklif yok. Beşiktaş'a da olduğunu sanmıyorum. Vida, Beşiktaş'ta çok mutlu. 'yi seviyor" dedi.
  1. 14.5.2020
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