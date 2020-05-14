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14 Mayıs 2020, Perşembe
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salgın sonrası

Elneny salgın sonrası

Teknık direktör , yönetime verdiği raporlarda 'nin 1 sezon daha kiralanmasını istemişti. Siyah-beyazlı kurmaylar da bu talep üzerine temaslarını sürdürüyor. Corona salgını sonrası temaslar ciddileşecek.

Teknık direktör , yönetime verdiği raporlarda 'nin 1 sezon daha kiralanmasını istemişti. Siyah-beyazlı kurmaylar da bu talep üzerine temaslarını sürdürüyor. 'den 18 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanan 27 yaşındaki futbolcuya yönetiminin yeni sezon için 1.5 milyon euro civarında bir bütçe ayırdığı Mısırlı oyuncunun da 1 yıl daha kiralık oynamaya sıcak baktığı belirtildi. Salgının ardından resmi girişimler başlayacak.
  1. 14.5.2020
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