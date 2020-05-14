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14 Mayıs 2020, Perşembe
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Helal olsun size

Helal olsun size

Beşıktaş taraftar dernekleri dün elini taşın altına soktu. , Biga ve Salihli taraftar dernekleri, sebebiyle ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı yaptı.

Beşıktaş taraftar dernekleri dün elini taşın altına soktu. , Biga ve Salihli taraftar dernekleri, sebebiyle düzenledikleri yardım kampanyasıyla yüzlerce aileye erzak yardımında bulundular.
  1. 14.5.2020
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