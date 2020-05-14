Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çalım! Anlaşma sağlandı
Yaşadığı ekonomik krize rağmen transfer çalışmalarını büyük bir titizlik içerisinde sürdüren Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe ile girdiği yarıştan zaferle ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Süper Lig'in gözde ismi ile her konuda anlaşmaya vardı. İşte detaylar...
14 Mayıs 2020 Perşembe 06:47
Transferde ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda eksik olan bölgeler için çalışmalarını sürdürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Karius'un ayrılmasının ardından öncelik kaleci transferine verilirken, sağ ve sol bek ile kanatlar için de oldukça geniş bir liste hazırlandı.
Transfer komitesi birçok yıldız ismi gündemine alırken, yeni takviyeler için heyecanla bekleyen siyah-beyazlı taraftarlara ilk büyük müjde geldi.
N'SAKALA KARTAL OLDU!
Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de çok istediği Alanyasporlu sol bek Fabrice N'Sakala'nın transferini bitirdi.
Kartal, Alanyaspor'la sözleşmesi liglerin bitimiyle sona erecek Demokratik Kongolu yıldızla kesin olarak anlaşmaya vardı.