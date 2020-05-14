Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çalım! Anlaşma sağlandı - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çalım! Anlaşma sağlandı

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çalım! Anlaşma sağlandı

Yaşadığı ekonomik krize rağmen transfer çalışmalarını büyük bir titizlik içerisinde sürdüren Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe ile girdiği yarıştan zaferle ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Süper Lig'in gözde ismi ile her konuda anlaşmaya vardı. İşte detaylar...
14 Mayıs 2020 Perşembe 06:47
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çalım! Anlaşma sağlandı

Transferde ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda eksik olan bölgeler için çalışmalarını sürdürüyor.

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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çalım! Anlaşma sağlandı

Karius'un ayrılmasının ardından öncelik kaleci transferine verilirken, sağ ve sol bek ile kanatlar için de oldukça geniş bir liste hazırlandı.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çalım! Anlaşma sağlandı

Transfer komitesi birçok yıldız ismi gündemine alırken, yeni takviyeler için heyecanla bekleyen siyah-beyazlı taraftarlara ilk büyük müjde geldi.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çalım! Anlaşma sağlandı

N'SAKALA KARTAL OLDU!

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de çok istediği Alanyasporlu sol bek Fabrice N'Sakala'nın transferini bitirdi.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çalım! Anlaşma sağlandı

Kartal, Alanyaspor'la sözleşmesi liglerin bitimiyle sona erecek Demokratik Kongolu yıldızla kesin olarak anlaşmaya vardı.

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