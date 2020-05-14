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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çalım! Anlaşma sağlandı

Yaşadığı ekonomik krize rağmen transfer çalışmalarını büyük bir titizlik içerisinde sürdüren Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe ile girdiği yarıştan zaferle ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Süper Lig'in gözde ismi ile her konuda anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

14 Mayıs 2020 Perşembe 06:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





