İbrahim Sehic: Beşiktaş'ı çok isterim
Sergen Yalçın’ın yardımcısı Çağdaş Atan, Erzurumsporlu İbrahim Sehic’i arayıp “Bizimle çalışmak ister misin” diye sordu. 31 yaşındaki Boşnak file bekçisi ise, "Beşiktaş'ı çok isterim" diyerek transfere yeşil ışık yaktı.
Kalecı arayışlarını sürdüren Beşiktaş, TFF 1. lig ekibi Erzurumspor'da forma giyen İbrahim Sehic'i gündemine aldı. Hatta Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yapan Çağdaş Atan'ın Sehic'i telefonla arayarak, "Seni transfer etmek istiyoruz. Bizimle çalışmanı istiyoruz. Ne dersin?" diye sorduğu, tecrübeli kalecinin de "Şu anda Erzurumspor'la yapmam gerekenlere konsantre oldum. Ama transfer döneminde koşullar oluşursa Beşiktaş'ta oynamayı tabii ki çok isterim" dediği belirtildi.
SERGEN YALÇIN ÇOK İSTİYOR
Sergen Yalçın'ın topu oyuna iyi sokma ve düşük maliyet gibi sebeplerle 31 yaşındaki kaleciyi yönetime önerdiği ifade edildi. Bosna Hersek Milli Takımı'nın birinci kalecisi olan Ibrahim Sehic'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bu sezon 28 lig maçında forma giyen 31 yaşındaki kaleci, devre arasında Antalyaspor ve Denizlispor'dan transfer teklifi almıştı.
- 14.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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