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14 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Beşiktaş Yıldız kaleci mesaj gönderdi! "Beşiktaş'ı çok isterim"

: 'ı çok isterim

İbrahim Sehic: Beşiktaş'ı çok isterim

’ın yardımcısı , Erzurumsporlu ’i arayıp “Bizimle çalışmak ister misin” diye sordu. 31 yaşındaki Boşnak file bekçisi ise, "'ı çok isterim" diyerek transfere yeşil ışık yaktı.

Kalecı arayışlarını sürdüren , 1. lig ekibi Erzurumspor'da forma giyen 'i gündemine aldı. Hatta 'ın yardımcılığını yapan 'ın Sehic'i telefonla arayarak, "Seni etmek istiyoruz. Bizimle çalışmanı istiyoruz. Ne dersin?" diye sorduğu, tecrübeli kalecinin de "Şu anda Erzurumspor'la yapmam gerekenlere konsantre oldum. Ama transfer döneminde koşullar oluşursa Beşiktaş'ta oynamayı tabii ki çok isterim" dediği belirtildi.

SERGEN YALÇIN ÇOK İSTİYOR

Sergen Yalçın'ın topu oyuna iyi sokma ve düşük maliyet gibi sebeplerle 31 yaşındaki kaleciyi yönetime önerdiği ifade edildi. Bosna Hersek Milli Takımı'nın birinci kalecisi olan Ibrahim Sehic'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bu sezon 28 lig maçında forma giyen 31 yaşındaki kaleci, devre arasında ve Denizlispor'dan transfer teklifi almıştı.

  1. 14.5.2020
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