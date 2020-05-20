Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer yarışı ve açıklama! ''Teklifler...'' - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe 4 büyüklerin transfer yarışı ve açıklama! ''Teklifler...''

, , ve Fenerbahçe'nin yarışı ve açıklama! ''Teklifler...''

Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer yarışı ve açıklama! ''Teklifler...''

'in 4 büyük takımı , , ve Fenerbahçe önümüzdeki sezonun çalışmalarına son sürat devam ederken aynı isim üzerinde birleşti. 1. Lig ekibi Altay'ın gelecek vaat eden ismi 'ın peşinde olan ezeli rakipler girişimlerini sürdürüyor. ekibi'nin bu transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Altay'ın genç stoperi 'a 'in yanısıra Avrupa takımlarından da teklifler geldiği açıklandı. Profesyonel , sezonu öncesinde genç oyuncularına gelen teklifler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

SÜPER LİG'DEN 6 TAKIM İSTİYOR!
Ajansspor'un derlediği habere göre, Altay'da ortaya koyduğu futbolla dikkatleri çeken 2000 doğumlu oyuncu için Süper Lig'den 6 takımın Avrupa'dan da , , ve Fransa'dan bazı takımların takip ettiğini ifade eden Bozok, "Şu anda biz sadece Süper Lig'e konsantre olmuş durumdayız. Genç stoperimizin kulübümüzle sözleşmesi de devam ediyor. Kendisi Altay'da olmaktan dolayı da çok mutlu. Şu anda gelen teklifler olsa da bunu şimdilik sezon sonuna bıraktık. Lig bittikten sonra gelen teklifleri tekrar masaya yatıracağız. Cenk'in gelişimi ve Altay'ın menfaatleri doğrultusunda en iyi kararı vereceğiz"

CENK ÖZKAÇAR: EN BÜYÜK HAYALİM ALTAY FORMASI İLE SÜPER LİG
Nisan ayında Altay TV'nin canlı yayınına katılan genç oyuncu, kariyeri hedefi hakkında da şunları ifade etmişti: "Ümit Milli Takımlara çağrıldım. Hedefim Altay forması ile Süper Lig'de forma giymek ve sonrasında A forması giymek"

CENK ÖZKAÇAR KİMDİR?
Futbola 'de başlayan Cenk Özkaçar, 2000 yılında İzmir'de doğdu. Sol ayaklı stoper sahada fizik gücünü iyi kullanması ile de dikkat çekiyor. Bu sezon 9 maçta görev alan genç oyuncu, 469 dakika sahada kaldı.

  1. 20.05.2020
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