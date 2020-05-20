Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer yarışı ve açıklama! ''Teklifler...''
Süper Lig'in 4 büyük takımı Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına son sürat devam ederken aynı isim üzerinde birleşti. TFF 1. Lig ekibi Altay'ın gelecek vaat eden ismi Cenk Özkaçar'ın peşinde olan ezeli rakipler girişimlerini sürdürüyor. İzmir ekibi'nin Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok bu transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Altay'ın genç stoperi Cenk Özkaçar'a Süper Lig'in yanısıra Avrupa takımlarından da teklifler geldiği açıklandı. Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, transfer sezonu öncesinde genç oyuncularına gelen teklifler hakkında değerlendirmelerde bulundu.
SÜPER LİG'DEN 6 TAKIM İSTİYOR!
Ajansspor'un derlediği habere göre, Altay'da ortaya koyduğu futbolla dikkatleri çeken 2000 doğumlu oyuncu için Süper Lig'den 6 takımın Avrupa'dan da İngiltere, İtalya, Almanya ve Fransa'dan bazı takımların takip ettiğini ifade eden Bozok, "Şu anda biz sadece Süper Lig'e konsantre olmuş durumdayız. Genç stoperimizin kulübümüzle sözleşmesi de devam ediyor. Kendisi Altay'da olmaktan dolayı da çok mutlu. Şu anda gelen teklifler olsa da bunu şimdilik sezon sonuna bıraktık. Lig bittikten sonra gelen teklifleri tekrar masaya yatıracağız. Cenk'in gelişimi ve Altay'ın menfaatleri doğrultusunda en iyi kararı vereceğiz"
CENK ÖZKAÇAR: EN BÜYÜK HAYALİM ALTAY FORMASI İLE SÜPER LİG
Nisan ayında Altay TV'nin Instagram canlı yayınına katılan genç oyuncu, kariyeri hedefi hakkında da şunları ifade etmişti: "Ümit Milli Takımlara çağrıldım. Hedefim Altay forması ile Süper Lig'de forma giymek ve sonrasında A Milli Takım forması giymek"
CENK ÖZKAÇAR KİMDİR?
Futbola İzmir'de başlayan Cenk Özkaçar, 2000 yılında İzmir'de doğdu. Sol ayaklı stoper sahada fizik gücünü iyi kullanması ile de dikkat çekiyor. Bu sezon 9 maçta görev alan genç oyuncu, 469 dakika sahada kaldı.
- 20.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer yarışı ve açıklama! ''Teklifler...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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