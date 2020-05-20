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Yılın transferlerini Emre Belözoğlu bitirecek! Çifte imza...

Bu sezon şampiyonluğun uzağında kalan Fenerbahçe'de tüm planlar gelecek sezon üzerine yapılıyor. Sarı-lacivertliler gelecek sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyip Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermenin planlarını yapıyor. Kanarya'da transferle ise Emre Belözoğlu ilgileniyor. Gelecek sezon sportif direktörlüğe başlaması beklenen tecrübeli futbolcu iki yıldız için ise şimdiden kolları sıvadı. İşte o isimler ve son detaylar...

20 Mayıs 2020 Çarşamba 20:09 Güncelleme: 20.05.2020 20:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





