Yılın transferlerini Emre Belözoğlu bitirecek! Çifte imza...
Bu sezon şampiyonluğun uzağında kalan Fenerbahçe'de tüm planlar gelecek sezon üzerine yapılıyor. Sarı-lacivertliler gelecek sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyip Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermenin planlarını yapıyor. Kanarya'da transferle ise Emre Belözoğlu ilgileniyor. Gelecek sezon sportif direktörlüğe başlaması beklenen tecrübeli futbolcu iki yıldız için ise şimdiden kolları sıvadı. İşte o isimler ve son detaylar...
20 Mayıs 2020 Çarşamba 20:09
Güncelleme: 20.05.2020 20:12
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Başkanlık koltuğundaki ilk iki sezonunda Fenerbahçe'nin beklentilerin altında kalması Ali Koç için gelecek sezonu daha anlamlı kıldı.
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Gelecek yıl takımının şampiyonluk ipini göğüsleyerek yeniden Devler Ligi'nde boy göstermesini isteyen Ali Koç radikal kararlarla taraftardan tam destek aldı.
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin yeni sportif direktörü olacak.
Kanarya'da transferler artık Emre Belözoğlu'dan sorulacak. Takıma birçok yıldız kazandırması beklenen tecrübeli isim, şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için şimdiden kolları sıvadı.
Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdüren Belözoğlu, transfer listesini belirledi.