Yılın transferlerini Emre Belözoğlu bitirecek! Çifte imza... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Yılın transferlerini Emre Belözoğlu bitirecek! Çifte imza...

Yılın transferlerini Emre Belözoğlu bitirecek! Çifte imza...

Bu sezon şampiyonluğun uzağında kalan Fenerbahçe'de tüm planlar gelecek sezon üzerine yapılıyor. Sarı-lacivertliler gelecek sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyip Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermenin planlarını yapıyor. Kanarya'da transferle ise Emre Belözoğlu ilgileniyor. Gelecek sezon sportif direktörlüğe başlaması beklenen tecrübeli futbolcu iki yıldız için ise şimdiden kolları sıvadı. İşte o isimler ve son detaylar...
20 Mayıs 2020 Çarşamba 20:09 Güncelleme: 20.05.2020 20:12
Yılın transferlerini Emre Belözoğlu bitirecek! Çifte imza...

Başkanlık koltuğundaki ilk iki sezonunda Fenerbahçe'nin beklentilerin altında kalması Ali Koç için gelecek sezonu daha anlamlı kıldı.

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Yılın transferlerini Emre Belözoğlu bitirecek! Çifte imza...

Gelecek yıl takımının şampiyonluk ipini göğüsleyerek yeniden Devler Ligi'nde boy göstermesini isteyen Ali Koç radikal kararlarla taraftardan tam destek aldı.

Yılın transferlerini Emre Belözoğlu bitirecek! Çifte imza...

Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin yeni sportif direktörü olacak.

Yılın transferlerini Emre Belözoğlu bitirecek! Çifte imza...

Kanarya'da transferler artık Emre Belözoğlu'dan sorulacak. Takıma birçok yıldız kazandırması beklenen tecrübeli isim, şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için şimdiden kolları sıvadı.

Yılın transferlerini Emre Belözoğlu bitirecek! Çifte imza...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdüren Belözoğlu, transfer listesini belirledi.

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