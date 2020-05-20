Belhanda için resmi açıklama geldi! ''Transfer...''
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları devam ederken, bir yandan da mevcut futbolcularla ilgili kararlar alınmaya başlandı. Bu kapsamda birçok futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda Younes Belhanda'nın takımdaki geleceği merak konusu olmuştu. Galatasaray yönetiminin Faslı yıldızı satıp kaynak yaratmayı amaçladığı iddia edildi ve Çin'den Belhanda'nın transferiyle ilgili resmi açıklama geldi.
20 Mayıs 2020 Çarşamba 19:01
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Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından 12 Haziran'da yeniden başlayacak Süper Lig'e hazırlanan Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.
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Takımdaki maliyeti düşürmeyi amaçlayan sarı-kırmızılılar yerli isimlere ağırlık verme kararı aldı ve maaşı fazla olan futbolcuların yanı sıra yaşı yüksek isimlerle de yollarını ayırmayı düşünüyor.
Listedeki isimler için düğmeye basan Galatasaray yönetimi transferde hummalı bir operasyon yürütürken, mevcut oyuncularla ilgili de kararlar almaya başladı.
Finansal Fair Play'e uyma konusunda titiz davranan sarı-kırmızılı takım Ryan Babel, Florin Andone, Mbaye Diagne, Nagatomo gibi isimlerle yollarını ayıracak.
Bu isimler haricinde Galatasaray'da inişli çıkışlı bir grafik çizen Younes Belhanda'nın takımdaki son durumu merak konusu olmuştu.