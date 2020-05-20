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Belhanda için resmi açıklama geldi! ''Transfer...''

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları devam ederken, bir yandan da mevcut futbolcularla ilgili kararlar alınmaya başlandı. Bu kapsamda birçok futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda Younes Belhanda'nın takımdaki geleceği merak konusu olmuştu. Galatasaray yönetiminin Faslı yıldızı satıp kaynak yaratmayı amaçladığı iddia edildi ve Çin'den Belhanda'nın transferiyle ilgili resmi açıklama geldi.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 19:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





