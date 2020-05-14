Son dakika: Beşiktaş yılın transferini yapıyor! Ljajic yerine Fernandes - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
14 Mayıs 2020, Perşembe
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yılın transferini yapıyor! Ljajic yerine Fernandes

Beşiktaş yılın transferini yapıyor! Ljajic yerine Fernandes

'ta son dakika haberi... Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun kadro yapılandırma çalışmalarına başlayan siyah beyazlılar, karlı çıkacağı bir transfer operasyonuna girişti! İşte detaylar...

Süper Lig'de gelecek yılın kadrosunu kurmak için çaba sarf eden 'ta dün sürpriz bir gelişme yaşandı.

Rus ekibi Krasnodar, orta alanda forma giyen oyuncusu ile sözleşme yenilemeyip Beşiktaş'tan Ljajic'i almak için harekete geçti.

Yeni Asır'ın haberine göre, Rusya'dan gelen teklifi ciddi olarak değerlendirmeye alan Kartal, Ljajic'in boşluğunu eski yıldızıyla dolduracak.

KASASI DOLACAK
Siyah-beyazlılar, Rusya ekibi Krasnodar ile sözleşmesi sona erecek Portekizli yıldız Manuael Fernandes'e teklif götürürken transferi en kısa sürede çözmek istiyor. Siyah beyazlılar, Ljajic'i iyi bir bonservis bedeliyle satıp kasasına ciddi bir nakit girişi yapacak.

Fernandes bu sezon Krasnodar formasıyla 12 karşılaşmada rol aldı ve 2 gole imza attı.

  1. 14.05.2020
  2. Güncelleme: 14.05.2020 12:45
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