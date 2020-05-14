Beşiktaş yılın transferini yapıyor! Ljajic yerine Fernandes

Süper Lig'de gelecek yılın kadrosunu kurmak için çaba sarf eden Beşiktaş'ta dün sürpriz bir gelişme yaşandı.

Rus ekibi Krasnodar, orta alanda forma giyen oyuncusu Manuel Fernandes ile sözleşme yenilemeyip Beşiktaş'tan Ljajic'i almak için harekete geçti.

Yeni Asır'ın haberine göre, Rusya'dan gelen teklifi ciddi olarak değerlendirmeye alan Kartal, Ljajic'in boşluğunu eski yıldızıyla dolduracak.

KASASI DOLACAK

Siyah-beyazlılar, Rusya ekibi Krasnodar ile sözleşmesi sona erecek Portekizli yıldız Manuael Fernandes'e teklif götürürken transferi en kısa sürede çözmek istiyor. Siyah beyazlılar, Ljajic'i iyi bir bonservis bedeliyle satıp kasasına ciddi bir nakit girişi yapacak.

Fernandes bu sezon Krasnodar formasıyla 12 karşılaşmada rol aldı ve 2 gole imza attı.