Beşiktaş transferde yeni sayfa açıyor! 'Holosko dönemi'
Sezon başından itibaren maddi sıkıntılarla boğulan Beşiktaş, corona virüsü sonrası oluşan ekstra krizle birlikte bonservissiz ve kiralık oyunculara yönelmişti. Tenik direktör Sergen Yalçın'ın raporu üzerine harete geçen siyah-beyazlı ekip, 'Holosko dönemi'ni başlatmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
20 Mayıs 2020 Çarşamba 14:37
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Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle liglere ara verilmesi tüm takımlar gibi Beşiktaş'ı da olumsuz etkiledi.
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Yayın gelirleri, stat gelirleri ve mağaza gelirleri gibi birçok gelir kalemi kesilen Beşiktaş, maliyetli oyunculara maaş indirimi teklif etmiş, kabul etmeyenlerle yolların ayrılacağı belirtilmişti.
Oluşan kötü mali tablo nedeniyle transferde bonservis elinde olan veya kiralık isimlere yönelen siyah-beyazlılar, transferde "Holosko" dönemini başlatmayı planlıyor.
TAKAS + PARA
Milliyet'in haberine göre; teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda belirlenecek oyuncuları takasta kullanma yöntemine gidilecek.
Tecrübeli teknik adamın kadrosunda görmek istediği, sözleşmesi bulunan oyuncuları ise takas yoluyla renklerine bağlamanın planlarını yaptığı belirlendi.