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Ezeli rakipler transferde karşı karşıya! Sambacı yıldız...
Ezeli rakipler transferde karşı karşıya! Sambacı yıldız...
Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, yıldız futbolcuları kadrosuna katmak için çalışmalarına devam ediyordu. Ekonomik anlamda zor bir sürece giren ekipler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolculara yönelmiş, bu da İstanbul ekiplerinini transferde karşı karşıya gelme olasılığını artırmıştı. 3 büyükler her sezon olduğu gibi bu sezon da Brezilyalı yıldız için transfer savaşına girdi. İşte o isimler ve tüm detaylar...
20 Mayıs 2020 Çarşamba 06:45
Güncelleme: 20.05.2020 06:45
Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig'in 12 Haziran'da tekrar başlayacak olmasından sonra kulüpler hazırlıklarına başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu ekiplerden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray bir yandan önümüzdeki sezon kadro yapılanması için düğmeye bastı.
Hemen hemen her transfer döneminde aynı oyuncuyu kadrosuna katmak için uğraş veren ezeli rakipleri yaz transfer sezonunda da benzer bir senaryo bekliyor.
TRANSFER SAVAŞI BAŞLADI
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Galatasaray Fenerbahçe önümüzdeki sezonun kadrosu için çalışmalarına başladı. Listesindeki isimlerle temaslarını sürdüren ezeli rakipler aynı isimleri gündemine almaya devam ediyor.
Transfer döneminde birçok isim için transfer savaşına tutuşan İstanbul ekipleri bu kez Brezilyalı yıldız için karşı karşıya geldi.