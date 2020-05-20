Haberler Galeri Ezeli rakipler transferde karşı karşıya! Sambacı yıldız...

Ezeli rakipler transferde karşı karşıya! Sambacı yıldız...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, yıldız futbolcuları kadrosuna katmak için çalışmalarına devam ediyordu. Ekonomik anlamda zor bir sürece giren ekipler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolculara yönelmiş, bu da İstanbul ekiplerinini transferde karşı karşıya gelme olasılığını artırmıştı. 3 büyükler her sezon olduğu gibi bu sezon da Brezilyalı yıldız için transfer savaşına girdi. İşte o isimler ve tüm detaylar...

20 Mayıs 2020 Çarşamba 06:45 Güncelleme: 20.05.2020 06:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





