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Vatandaşı ayarttı! Beşiktaşlı yıldız bavulları topluyor

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran siyah beyazlılar, gelecek ve gönderilecek isimleri belirlerken, maliyeti yüksek oyuncularını göndermeye karar vermişti. Bu bağlamda Süper Lig devinin yollarını ayırmayı planladığı yıldız ismin, Rus ekipleriyle görüştüğü belirtilirken, vatandaşıyla beraber yaptığı konuşmanın ardından bu transfere onay verdiği duyuruldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

20 Mayıs 2020 Çarşamba 16:57 Güncelleme: 20.05.2020 17:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





