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Vatandaşı ayarttı! Beşiktaşlı yıldız bavulları topluyor
Vatandaşı ayarttı! Beşiktaşlı yıldız bavulları topluyor
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran siyah beyazlılar, gelecek ve gönderilecek isimleri belirlerken, maliyeti yüksek oyuncularını göndermeye karar vermişti. Bu bağlamda Süper Lig devinin yollarını ayırmayı planladığı yıldız ismin, Rus ekipleriyle görüştüğü belirtilirken, vatandaşıyla beraber yaptığı konuşmanın ardından bu transfere onay verdiği duyuruldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
20 Mayıs 2020 Çarşamba 16:57
Güncelleme: 20.05.2020 17:23
Beşiktaş'ta son dakika ayrılık haberi... Siyah beyazlılar, büyük umutlarla kadrosuna kattığı yıldız oyuncuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
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Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada siyah beyazlılar, gelecek ve gönderilecek isimleri hemen hemen belirledi.
Önceliğini düşük maliyetli isimlere veren Beşiktaş, bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da yüksek maaş alan isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de corona virüsü (koronavirüs) testinin pozitif çıkması camiayı derin üzüntüye sokarken, transfer çalışmalarına Erdal Torunoğulları ve Sergen Yalçın bakıyor.
Gelecek sezonun kadrosunu şimdiden kurmaya başlayan Kara Kartal, yüksek maaş alan Adem Ljajic ile yollarını ayırmanın hesaplarını yapıyor.