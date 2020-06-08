ASVEL, Kevarrius Hayes'ı kadrosuna kattı
Euroleague ekiplerinden ASVEL, son olarak İtalyan ekibi Pallacanestro Cantu'da forma giyen ABD'li basketbolcu Kevarrius Hayes'ı 1 yıllığına kadrosuna kattı.
THY Avrupa Ligi'nde (Euroleague) mücadele eden Fransa'nın ASVEL Basketbol Takımı, ABD'li Kevarrius Hayes'i kadrosuna kattı.
ASVEL Kulübü, 23 yaşındaki Hayes ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.
Hayes, geçen sezon katıldığı İtalyan ekibi Pallacanestro Cantu'da, ligde 9,6 sayı ve 7,3 ribaunt ortalamalarıyla oynamıştı.
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