ASVEL, Kevarrius Hayes'ı kadrosuna kattı - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
08 Haziran 2020, Pazartesi
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, 'ı kadrosuna kattı

ASVEL, Kevarrius Hayes'ı kadrosuna kattı

ekiplerinden , son olarak İtalyan ekibi 'da forma giyen 'li basketbolcu 'ı 1 yıllığına kadrosuna kattı.

Avrupa Ligi'nde () mücadele eden 'nın Basketbol Takımı, 'li 'i kadrosuna kattı.

ASVEL Kulübü, 23 yaşındaki Hayes ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Hayes, geçen sezon katıldığı İtalyan ekibi 'da, ligde 9,6 sayı ve 7,3 ribaunt ortalamalarıyla oynamıştı.

  1. 08.06.2020
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