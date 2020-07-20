Pınar Karşıyaka DJ Kennedy ile 2 yıllık sözleşme yeniledi - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2020, Pazartesi
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ile 2 yıllık sözleşme yeniledi

Pınar Karşıyaka DJ Kennedy ile 2 yıllık sözleşme yeniledi

, oyuncusu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme yenilediğini açıkladı. Pınar Karşıyaka, yapılan sözleşmenin kulübe ve oyuncuya hayırlı olmasını dileyerek D.J. Kennedy’e yeşil-kırmızılı forma altında başarılı sezonlar diledi.

ekiplerinden , 2020-2021 sezonu planlamaları kapsamında 30 yaşındaki oyuncusu ile bir yılı opsiyonlu olmaz üzere iki yıllık yeni sözleşme imzaladı. 2017-2018 ve 2019-2020 sezonlarında Pınar Karşıyaka forması giyen ve kısa forvet pozisyonunda oynayan D.J. Kennedy, geçtiğimiz sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde 9,9 sayı, 6.1 ribaunt ve 2,7 asist ortalaması tutturmuştu. ABD'li oyuncu, FIBA 'nda ise ortalama olarak 9,2 sayı, 5,9 ribaunt ve 2,3 asistlik performans ortaya koymuştu.

Pınar Karşıyaka, yapılan sözleşmenin kulübe ve oyuncuya hayırlı olmasını dileyerek D.J. Kennedy'e yeşil-kırmızılı forma altında başarılı sezonlar diledi.

  1. 20.07.2020
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