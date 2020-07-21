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21 Temmuz 2020, Salı
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Sant-Roos'u kadrosuna kattı!

Panathinaikos Howard Sant-Roos'u kadrosuna kattı!

başarılı basketbol ekiplerinden , hazırlıklarını sürdürüyor. Yunan ekibi son olarak basketbolcu Sant-Roos ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Euroleague takımlarından , transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yunan temsilcisi, son olarak kadrosuna basketbolcu Sant-Roos'u kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Sant-Roos ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Son olarak CSKA 'da oynayan 29 yaşındaki basketbolcu, Euroleague'de bu sezon 10 maçta 5.5 sayı, 2.5 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Sant-Roos, 2017-2018 sezonunda Darüşşakafa ile Eurocup şampiyonluğu yaşamıştı. Kübalı oyuncu kariyerinde AEK Atina Bernareggio, Broni, Casalpusterlengo, Braunschweig ve Nymburk'ta forma giydi.

Yunan temsilcisi kadrosuna geçen sezon 'da oynayan Zach Auguste'u da dahil etmişti.

  1. 21.07.2020
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