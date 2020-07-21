Panathinaikos Howard Sant-Roos'u kadrosuna kattı!
Yunanistan başarılı basketbol ekiplerinden Panathinaikos, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yunan ekibi son olarak Kübalı basketbolcu Howard Sant-Roos ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
THY Euroleague takımlarından Panathinaikos, yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yunan temsilcisi, son olarak kadrosuna Kübalı basketbolcu Howard Sant-Roos'u kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Sant-Roos ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Son olarak CSKA Moskova'da oynayan 29 yaşındaki basketbolcu, Euroleague'de bu sezon 10 maçta 5.5 sayı, 2.5 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
Sant-Roos, 2017-2018 sezonunda Darüşşakafa ile Eurocup şampiyonluğu yaşamıştı. Kübalı oyuncu kariyerinde AEK Atina Bernareggio, Broni, Casalpusterlengo, Braunschweig ve Nymburk'ta forma giydi.
Yunan temsilcisi kadrosuna geçen sezon Galatasaray'da oynayan Zach Auguste'u da dahil etmişti.
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