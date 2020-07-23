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23 Temmuz 2020, Perşembe
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’ta flaş imza

Tofaş’ta flaş imza

Ligi'nin iddialı takımlarından , yıldız bir ismi etti. ekibi, son olarak forması giyen 'ı kadrosuna kattı. 27 yaşındaki 1.91'lik oyun kurucu, 'de forması giymişti.

Erkekler 'nin iddialı takımlarından , yıldız bir ismi etti. ekibi, son olarak forması giyen 'ı kadrosuna kattı. 27 yaşındaki 1.91'lik oyun kurucu, 'de forması giymişti.

  1. 23.7.2020
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