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23 Temmuz 2020, Perşembe
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Antep’te

Rashard Kelly Antep’te

ekiplerinden , öncesi transferde düğmeye bastı. Güneydoğu ekibi, 'da Trento forması giyen 'li oyuncu ile anlaştı. 2.03'lük şutör 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

ekiplerinden , öncesi transferde düğmeye bastı. Güneydoğu ekibi, 'da Trento forması giyen 'li oyuncu ile anlaştı. 2.03'lük şutör 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

  1. 23.7.2020
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