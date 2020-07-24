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24 Temmuz 2020, Cuma
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Telekom’dan iki imza

Telekom’dan iki imza

ekibi , Kanadalı oyun kurucu ve 'li forvet etti. Ennis, 'de daha önce Beko forması giymişti.

ekibi , Kanadalı oyun kurucu ve 'li forvet etti. Ennis, 'de daha önce Beko forması giymişti. Türk Telekom, daha önce Can Korkmaz, Samet Geyik, Erdi Gülaslan'ı ve Michael Eric'i kadrosuna katmıştı.

  1. 24.7.2020
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