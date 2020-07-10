Anadolu Efes Buğrahan Tuncer'in sözleşmesini uzattı
Transfer çalışmalarına devam eden Anadolu Efes, milli oyuncusu Buğrahan Tuncer'in sözleşmesini 1+1 yıllığına uzattığını açıkladı. 27 yaşındaki şutör guard, 2021-22 sezon sonuna dek lacivert-beyazlı formayı giyecek.
Anadolu Efes'te skorer oyun kurucu Buğrahan Tuncer'in sözleşmesi 1+1 yıllığına uzatıldı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonu başında takımımıza katılan Buğrahan Tuncer, bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2021-2022 sezonunun sonuna kadar Anadolu Efes'te görev yapacak." denildi.
THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 9 karşılaşmada forma giyen Buğrahan Tuncer, ortalama 6 dakika 43 saniye sahada kaldı. Buğrahan, maç başına 2,9 sayı, 0,4 ribaunt ve 1,6 asist ortalamaları ile mücadele etti.
ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 23 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, maç başına 19 dakika süre alarak 8,9 sayı, 3,2 ribaunt ve 2,8 asist ortalamaları ile oynadı.
- 10.07.2020
- Fenerbahçe'den transfer taarruzu! Yabancı kuralının ardından 5 bomba birden...
- Galatasaray'dan 3 imza! İşte Fatih Terim'in 2021 planı
- Fenerbahçe'ye transfer şoku! Mohamed Salah...
- Maç sonrası Caner Erkin'in yeni takımını açıkladı!
- Fenerbahçe'de Altay Bayındır sürprizi! Ayrılığı sonrası gelecek isim...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Anadolu Efes Buğrahan Tuncer'in sözleşmesini uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.