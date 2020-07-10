Anadolu Efes Buğrahan Tuncer'in sözleşmesini uzattı - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
10 Temmuz 2020, Cuma
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'in sözleşmesini uzattı

Anadolu Efes Buğrahan Tuncer'in sözleşmesini uzattı

çalışmalarına devam eden , milli oyuncusu 'in sözleşmesini 1+1 yıllığına uzattığını açıkladı. 27 yaşındaki şutör guard, 2021-22 sezon sonuna dek lacivert-beyazlı formayı giyecek.

'te skorer oyun kurucu 'in sözleşmesi 1+1 yıllığına uzatıldı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonu başında takımımıza katılan Buğrahan Tuncer, bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2021-2022 sezonunun sonuna kadar Anadolu Efes'te görev yapacak." denildi.

Avrupa Ligi'nde bu sezon 9 karşılaşmada forma giyen Buğrahan Tuncer, ortalama 6 dakika 43 saniye sahada kaldı. Buğrahan, maç başına 2,9 sayı, 0,4 ribaunt ve 1,6 asist ortalamaları ile mücadele etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 23 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, maç başına 19 dakika süre alarak 8,9 sayı, 3,2 ribaunt ve 2,8 asist ortalamaları ile oynadı.

  1. 10.07.2020
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