Pau Gasol Avrupa'ya döndü! İşte yeni takımı... - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler Basketbol 40'lık Pau Gasol Avrupa'ya döndü! İşte yeni takımı...

Avrupa'ya döndü! İşte yeni takımı...

Pau Gasol Avrupa'ya döndü! İşte yeni takımı...

Serbest oyuncu konumunda bulunan İspanyol basketbolcu , Avrupa'ya döndü. Gasol, ile 1 yıllık anlaşma imzalayacak.

Serbest oyuncu 'un, ile bir yıllık bir anlaşma imzalamayı ve kariyerini 2021'de gerçekleşecek olan Tokyo Olimpiyatları'nda bitirmeyi planladığı açıklandı.

40 yaşındaki Gasol, 'de son olarak 2018-19 sezonunda forması giymişti, ancak bu sezon 'ın kadrosunda kısa bir süre de yer almıştı.

Ancak Blazers, ciddi bir sol ayak ameliyatından rehabilitasyonunu tam olarak tamamlamadığı için, Kasım ayında kendisini serbest bırakmıştı.

Gasol'un NBA kariyeri ortalamaları 17.0 sayı, 9.2 ribaund ve 3.2 asist şeklinde.

  1. 09.07.2020
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