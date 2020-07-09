Pau Gasol Avrupa'ya döndü! İşte yeni takımı...
Serbest oyuncu konumunda bulunan İspanyol basketbolcu Pau Gasol, Avrupa'ya döndü. Gasol, Barcelona ile 1 yıllık anlaşma imzalayacak.
Serbest oyuncu Pau Gasol'un, Barcelona ile bir yıllık bir anlaşma imzalamayı ve kariyerini 2021'de gerçekleşecek olan Tokyo Olimpiyatları'nda bitirmeyi planladığı açıklandı.
40 yaşındaki Gasol, NBA'de son olarak 2018-19 sezonunda Milwaukee Bucks forması giymişti, ancak bu sezon Portland Trail Blazers'ın kadrosunda kısa bir süre de yer almıştı.
Ancak Blazers, ciddi bir sol ayak ameliyatından rehabilitasyonunu tam olarak tamamlamadığı için, Kasım ayında kendisini serbest bırakmıştı.
Gasol'un NBA kariyeri ortalamaları 17.0 sayı, 9.2 ribaund ve 3.2 asist şeklinde.
- 09.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Pau Gasol Avrupa'ya döndü! İşte yeni takımı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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