Jarmar Gulley resmen Darüşşafaka Tekfen'de!
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, 29 yaşındaki ABD'li kısa forvet Jamar Gulley'i renklerine bağladığını resmi site üzerinden duyurdu.
Darüşşafaka Tekfen, ABD'li Jarmar Gulley'i kadrosuna kattı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki kısa forvetle 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Gulley, kariyerinde daha önce Lüksemburg'da Musel Pikes ve İsrail'de Maccabi Ra'anana formalarını giydi.
- 26.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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