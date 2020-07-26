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26 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Basketbol Jarmar Gulley resmen Darüşşafaka Tekfen'de!

resmen 'de!

Jarmar Gulley resmen Darüşşafaka Tekfen'de!

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden , 29 yaşındaki 'li kısa forvet Jamar Gulley'i renklerine bağladığını resmi site üzerinden duyurdu.

, 'li 'i kadrosuna kattı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki kısa forvetle 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Gulley, kariyerinde daha önce Lüksemburg'da Musel Pikes ve 'de Maccabi Ra'anana formalarını giydi.

  1. 26.07.2020
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