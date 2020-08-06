Aktüel haberler (06.08.2020)
Spor dünyasında günün öne çıkan gelişmelerini fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...
ANADOLU EFES ÖZEL TURNUVADA
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Euroleague tarafından düzenlenecek sezon öncesi hazırlık turnuvasında yer alacak. 1 Ekim'de başlayacak turnuva öncesi gelecek ay 8 takımın katılımı ile iki hazırlık turnuvası yapılacak. Maçlar 12-13 Eylül'de Litvanya'da, 15-16 Eylül'de İspanya'da olacak. İlk gün yarı final, ikinci gün üçüncülük ve final maçları oynanacak.
PREMIER LİG'DE BİR İLK YAŞANDI
İngilterE'DE temmuz ayının teknik direktörü Ralph Hassenhüttl oldu. Southampton'ı çalıştıran 52 yaşındaki çalıştırıcı, Ada'da bunu başaran ilk Avustralyalı teknik direktör oldu. Temmuz ayında 6 maçta hiç yenilmeyen takım, M. City'yi 1-0 yenmiş, ManU ile 2-2 berabere kalmıştı.
PABLO MACHIN DÖNEMİ
İspanya La Liga ekibi Alaves, Teknik Direktör Pablo Machin ile anlaştı. 45 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Machin, daha önce ülkesinin Numancia, Girona, Sevilla ve Espanyol takımlarını çalıştırmıştı. Alaves geçen sezon 39 puan toplarken ligi 16. sırada bitirmişti.
MİLLİLER PİSTE ÇIKIYOR
Dünya Superbike, Supersport ve Supersport 300 Şampiyonası Portekiz'de, Moto3 Şampiyonası ise Çekya'da 7-9 Ağustos'ta düzenlenecek. Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu Portekiz'de, Deniz Öncü ise Çekya'da yapılacak dünya şampiyonalarında piste çıkacak.
DONCIC TARİHE GEÇTİ
Dallas'ın 21 yaşındaki guardı Luka Doncic NBA tarihine geçti. Sacramento'yu 114-110 yenen Dallas'ta Doncic 34 sayı, 20 ribaunt ve 12 asistle bir maçta 30, 20 ve 10 barajını aşan en genç oyuncu oldu. Ersan İlyasova double- double yapsa da Milwaukee, Nets'e 119-116 mağlup oldu.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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