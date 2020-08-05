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05 Ağustos 2020, Çarşamba
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olimpiyatlar için sol bacağını kestiriyor

George Bates olimpiyatlar için sol bacağını kestiriyor

11 yaşından bu yana Kompleks Bölgesel Sendromu bulunan İskoç tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu , olimpiyatlara gitmek için sol bacağını kestirmeyi planlıyor.

İskoç tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu , olimpiyatlar için sol bacağını kestirmeyi planladığını açıkladı. Bates, Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin 2015'te değiştirilen kurallara uyması için Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Komitesi'ne baskı yapmasıyla Tokyo'daki paralimpik oyunlara gitmesinin imkansız hale geldiğini söyledi.

Sabah'ta yer alan habere göre Kompleks Bölgesel Sendromu nedeniyle 11 yaşından beri yardımsız yürüyemeyen Bates, "14 yaşında bacağımı kestirme fırsatım vardı, keşke o zaman yapsaydım" dedi. Bates 2017'den bu yana Britanya Milli Takımı için oynuyor.

  1. 05.08.2020
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