George Bates olimpiyatlar için sol bacağını kestiriyor

İskoç tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu George Bates, olimpiyatlar için sol bacağını kestirmeyi planladığını açıkladı. Bates, Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin 2015'te değiştirilen kurallara uyması için Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Komitesi'ne baskı yapmasıyla Tokyo'daki paralimpik oyunlara gitmesinin imkansız hale geldiğini söyledi.

Sabah'ta yer alan habere göre Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu nedeniyle 11 yaşından beri yardımsız yürüyemeyen Bates, "14 yaşında bacağımı kestirme fırsatım vardı, keşke o zaman yapsaydım" dedi. Bates 2017'den bu yana Britanya Milli Takımı için oynuyor.