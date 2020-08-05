George Bates olimpiyatlar için sol bacağını kestiriyor
11 yaşından bu yana Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu bulunan İskoç tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu George Bates, olimpiyatlara gitmek için sol bacağını kestirmeyi planlıyor.
İskoç tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu George Bates, olimpiyatlar için sol bacağını kestirmeyi planladığını açıkladı. Bates, Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin 2015'te değiştirilen kurallara uyması için Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Komitesi'ne baskı yapmasıyla Tokyo'daki paralimpik oyunlara gitmesinin imkansız hale geldiğini söyledi.
Sabah'ta yer alan habere göre Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu nedeniyle 11 yaşından beri yardımsız yürüyemeyen Bates, "14 yaşında bacağımı kestirme fırsatım vardı, keşke o zaman yapsaydım" dedi. Bates 2017'den bu yana Britanya Milli Takımı için oynuyor.
- 05.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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