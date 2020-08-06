Beşiktaş transferi açıkladı! Şehmus Hazer...
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlılar yaptığı açıklamayla yeni transfer Şehmus Hazer'i 3 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Erkek Basketbol Takımımız, başarılı basketbolcu Şehmus Hazer ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Erkek Basketbol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 21 yaşında ve 190 cm boyundaki şutör guard Şehmus Hazer'i kadrosuna kattı.
ŞEHMUS HAZER KİMDİR?
15 Şubat 1999 doğumlu Şehmus Hazer, 190 cm boyunda ve şutör guard olarak görev almaktadır.
Basketbol kariyerine 2015-2016 sezonunda Bandırma Kırmızı'da başlayan Şehmus Hazer, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve bir sonraki sezon (2016-2017) 31 karşılaşmada görev aldı.
2017-2018 sezonunda BSL'de Banvit BK ile 22 karşılaşmaya çıkan ve 4 sayı ortalamasını yakalayan genç oyuncu, aynı sezon TBL ekibi Bandırma Kırmızı da ise 21 karşılaşmada görev aldı ve 14.1 sayı, 3.6 ribaund, 2.3 asist ortalamalarıyla oynadı.
2018-2019 sezonunda Banvit BK ile 27 lig maçında parkede yer alan başarılı basketbolcu; 5.3 sayı, 1.9 ribaund ortalamalarını yakaladı. Aynı sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 karşılaşmaya çıkan Şehmus Hazer; 7.5 sayı, 2.3 ribaund ve 1.4 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı.
2019-2020 sezonunda Teksüt Bandırma forması altında 23 lig maçına çıkan Şehmus Hazer; 7.4 sayı, 2.4 ribaund ve 1.8 ribaund ortalamalarını yakaladı.
Genç basketbolcu Şehmus Hazer, 45 kez Ay-Yıldızlı formamızı giyme başarısı gösterdi. Şehmus Hazer 2020-2021 sezonu başında Beşiktaşımız ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- 06.08.2020
- Cüneyt Çakır'a dev görev!
- Barcelona 19 yaşındaki Maia'yı renklerine bağladı
- Sevilla Roma Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...
- Son dakika: Lazio Vedat Muriqi için İstanbul'da! İşte yapılan teklif
- NBA'de Philadelphia 76ers sezonun 41. galibiyetini aldı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş transferi açıkladı! Şehmus Hazer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.