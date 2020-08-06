Beşiktaş transferi açıkladı! Şehmus Hazer...

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Erkek Basketbol Takımımız, başarılı basketbolcu Şehmus Hazer ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Erkek Basketbol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 21 yaşında ve 190 cm boyundaki şutör guard Şehmus Hazer'i kadrosuna kattı.

ŞEHMUS HAZER KİMDİR?

15 Şubat 1999 doğumlu Şehmus Hazer, 190 cm boyunda ve şutör guard olarak görev almaktadır.

Basketbol kariyerine 2015-2016 sezonunda Bandırma Kırmızı'da başlayan Şehmus Hazer, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve bir sonraki sezon (2016-2017) 31 karşılaşmada görev aldı.

2017-2018 sezonunda BSL'de Banvit BK ile 22 karşılaşmaya çıkan ve 4 sayı ortalamasını yakalayan genç oyuncu, aynı sezon TBL ekibi Bandırma Kırmızı da ise 21 karşılaşmada görev aldı ve 14.1 sayı, 3.6 ribaund, 2.3 asist ortalamalarıyla oynadı.

2018-2019 sezonunda Banvit BK ile 27 lig maçında parkede yer alan başarılı basketbolcu; 5.3 sayı, 1.9 ribaund ortalamalarını yakaladı. Aynı sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 karşılaşmaya çıkan Şehmus Hazer; 7.5 sayı, 2.3 ribaund ve 1.4 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı.

2019-2020 sezonunda Teksüt Bandırma forması altında 23 lig maçına çıkan Şehmus Hazer; 7.4 sayı, 2.4 ribaund ve 1.8 ribaund ortalamalarını yakaladı.

Genç basketbolcu Şehmus Hazer, 45 kez Ay-Yıldızlı formamızı giyme başarısı gösterdi. Şehmus Hazer 2020-2021 sezonu başında Beşiktaşımız ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.