Sergen Yalçın Galatasaraylı yıldıza ret!

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını son sürat devam ettiren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah-beyazlı yöneticilerin teknik direktör Sergen Yalçın'a Galatasaray'ın yıldızını önerdiği öğrenildi. Ancak bir sebepten dolayı Yalçın'dan bu transfere onay çıkmadı. İşte tüm detaylar ve gelişmeler...