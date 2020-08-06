Sergen Yalçın Galatasaraylı yıldıza ret!

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını son sürat devam ettiren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah-beyazlı yöneticilerin teknik direktör Sergen Yalçın'a Galatasaray'ın yıldızını önerdiği öğrenildi. Ancak bir sebepten dolayı Yalçın'dan bu transfere onay çıkmadı. İşte tüm detaylar ve gelişmeler...
6 Ağustos 2020 Perşembe 10:47
Güncelleme: 06.08.2020 10:48
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Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak olan siyah-beyazlılar, adımlarını buna göre atacak.
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TFF'nin harcama limitlerine göre de hareket etmesi gereken Beşiktaş'ta, transferde kiralama yöntemine gidilecek.
Kiralık sözleşmesi biten Muhammed Elneny ile yola devam etmek isteyen Beşiktaş Yönetimi, Mısırlı orta sahayı bir sezon daha kadroda tutabilmek için tüm şartlarını zorluyor.
Ekonomik konularda daha önce deneyimli oyuncudan kendilerine yardımcı olmasını isteyen siyah-beyazlılar son ana kadar masadan kalkmayacak.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımda kalmasını istediği Elneny'nin yıllık ücretinin bir kısmının Arsenal tarafından ödenmesi konusunda haber bekleyen yönetim, bir yandan alternatif isimlerle de temaslarını sürdürüyor.