Bayern Münih Beşiktaş Sompo Sigorta'dan İsmet Akpınar'ı transfer etti - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
25 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler Basketbol Fotoğrafı paylaştılar! Beşiktaş'tan Bayern Münih'e transfer

'dan etti

Bayern Münih Beşiktaş Sompo Sigorta'dan İsmet Akpınar'ı transfer etti

'tan Alman devi 'e ... Basketbal Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Beşiktaş 'dan 'ı transfer etti.

Basketbol Bundesliga'nın önemli ekibi , 'ın 25 yaşındaki basketbolcusu 'ı kadrosuna kattı.

Bayern Münih'ten yapılan açıklamada oyun kurucu pozisyonunda görev alan İsmet Akpınar ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Alman kulübü ayrıca sakatlığı bulunan Nehad Dedovic'in sezonu kapattığı ve ülkesinde bulunan Greg Monroe'nun da bu sezon forma giyemeceğini belirtti.

Beşiktaş ile son haftalarda iyi performans gösteren İsmet Akpınar, daha önce Almanya'da Alba Berlin forması giymişti.



  1. 25.05.2020
  2. Güncelleme: 25.05.2020 15:44
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