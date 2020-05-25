Bayern Münih Beşiktaş Sompo Sigorta'dan İsmet Akpınar'ı transfer etti

Almanya Basketbol Bundesliga'nın önemli ekibi Bayern Münih, Beşiktaş'ın 25 yaşındaki basketbolcusu İsmet Akpınar'ı kadrosuna kattı.



Bayern Münih'ten yapılan açıklamada oyun kurucu pozisyonunda görev alan İsmet Akpınar ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Alman kulübü ayrıca sakatlığı bulunan Nehad Dedovic'in sezonu kapattığı ve ülkesinde bulunan Greg Monroe'nun da bu sezon forma giyemeceğini belirtti.

Beşiktaş Sompo Sigorta ile son haftalarda iyi performans gösteren İsmet Akpınar, daha önce Almanya'da Alba Berlin forması giymişti.