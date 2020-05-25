Bayern Münih Beşiktaş Sompo Sigorta'dan İsmet Akpınar'ı transfer etti
Beşiktaş'tan Alman devi Bayern Münih'e transfer... Almanya Basketbal Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Beşiktaş Sompo Sigorta'dan İsmet Akpınar'ı transfer etti.
Almanya Basketbol Bundesliga'nın önemli ekibi Bayern Münih, Beşiktaş'ın 25 yaşındaki basketbolcusu İsmet Akpınar'ı kadrosuna kattı.
Bayern Münih'ten yapılan açıklamada oyun kurucu pozisyonunda görev alan İsmet Akpınar ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Alman kulübü ayrıca sakatlığı bulunan Nehad Dedovic'in sezonu kapattığı ve ülkesinde bulunan Greg Monroe'nun da bu sezon forma giyemeceğini belirtti.
Beşiktaş Sompo Sigorta ile son haftalarda iyi performans gösteren İsmet Akpınar, daha önce Almanya'da Alba Berlin forması giymişti.
- 25.05.2020
- Güncelleme: 25.05.2020 15:44
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- Bayern Münih Beşiktaş Sompo Sigorta'dan İsmet Akpınar'ı transfer etti
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bayern Münih Beşiktaş Sompo Sigorta'dan İsmet Akpınar'ı transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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